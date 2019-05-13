Hamdi Akın kimdir? Hamdi Akın'dan Fener Ol kampanyasına büyük destek!

Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan tarihinde kulübe mali destek sağlamak amacıyla "Fener Ol" kampanyasını başlattı. Büyük destekler toplanan Fener Ol kampanyasına yoğun ilgi gösteriliyor. Hamdi Akın kimdir? sorusu Fenerbahçe'nin kampanyasına yaptığı bağışın ardından gündeme geldi.Hamdi Akın'dan Fener Ol kampanyasına büyük destek geldi. Fener Ol kampanyası kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hamdi Akın, 1 daire ve 1000 özel forma siparişi verdi. Fener Ol kampanyası ve Hamdi Akın hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

HAMDİ AKIN KİMDİR?

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Hamdi Akın, 1976 yılında inşaat, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Akfen Holding’i kurmuştur. Akın, Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra 2005 yılında Akfen Holding ile hissedarı ve kurucusu olduğu TAV Havalimanları Holding’in de Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenmiştir. İş dünyasındaki dinamizmini ve gayretini birçok dernek, vakıf ve meslek odası gibi gönüllü kuruluşlarda kurucu ve yönetici olarak görev alarak sivil toplum örgütlerine de taşıyan Hamdi Akın; Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı (2000-2002),MESS – Metal Sanayiciler Sendikası Ankara Bölgesi Temsilciler Kurulu Başkanlığı (1992-2004),TÜGİAD-Türkiye Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı (1998-2000),TİSK – Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği (1995-2001),TÜSİAD – Türkiye Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilgi Toplumu & Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanlığı (2008-2009) görevlerini yürütmüştür. 2011 yılından bu yana Deniz Temiz Derneği/TURMEPA’nın Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Akfen Holding ile London School of Economics’in Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsü’nün kurucularından olan Hamdi Akın, 1999 yılında Türkiye’ye iyi yetişmiş insan kaynağı sağlamak amacıyla kurduğu Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı’nın (TİKAV) Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı ve Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti’nin Başkan Yardımcısı’dır.

FENER OL KAMPANYASI



Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan tarihinde kulübe mali destek sağlamak amacıyla "Fener Ol" kampanyasını başlattı. Başta kulüp başkanı Ali Koç olmak üzere, ülkenin birçok noktasından gönüllüler kampanyaya dahil oldular. FB TV'de yapılan 3,5 saatlik yayın süresinde ise canlı bağlantılarla birlikte kampanyaya katılan gönüllü sayısının 400 bini geçtiği belirtildi.

Fener Ol kampanyası kapsamında toplanmış olan rakamın 15 milyon euro, dolar bazında ise 17 milyon dolar olduğu açıklandı.