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aksam.com.tr
  • 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:38
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Halil Akbunar performansıyla adeta seviye atladı

Halil Akbunar performansıyla adeta seviye atladı

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Süper Lig'de son olarak evinde Ankaragücü'nü 3-1 yenerek 6 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Göztepe'de, takımın en eski oyuncusu olan Halil Akbunar bu sezon gösterdiği performansla yıldızlaştı.

Sarı-kırmızılılarda 2011-2012 sezonunda profesyonelliğe imza atan 27 yaşındaki oyuncu sadece 2015-2016'da Elazığspor'a kiralandı. Göztepe'de 2'nci ve 1'inci Lig'de forma giyen deneyimli futbolcu, burada hem sevinci hem de hüznü yaşadı. Göztepe'de 2014-2015'te 2'nci Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Halil, 2016-2017'de de 1'inci Lig'de Play-Off zaferi elde etti. Halil 2012-2013 sezonunda ise 1'inci Lig'de Göztepe ile küme düştü. Göztepe'nin Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2017-2018 sezonundan bu yana takımın en önemli kozlarından biri olan kanat oyuncusu her geçen yıl sergilediği performansla seviye atladı.

Süper Lig'deki ilk yılında sarı-kırmızılı formayı 31 maçta terleten oyuncu 2 gol atıp 3 de asist yaptı. Halil, 2018-2019'da Süper Lig'de 28 müsabakada boy gösterip 3 kez fileleri sarstı, 5 kez gol pası verdi. Halil geçen sezon 31 karşılaşmada 5 golle oynarken 1 kez asist yaptı. Tecrübeli futbolcu geçen sezon Beşiktaş önünde Gürsel Aksel Stadı'nın açılış golünü de attı.

Bu sezona da iyi başlayan, takımın kaptanlığına da getirilen Halil, geride kalan 8 karşılaşmada 3 defa fileleri sarsıp 1 asiste imza attı. Göztepe'de 2 sezon önce 1-0 kaybedilen Akhisarspor maçından sonra taraftarla arası açılan Halil sıkıntılı günler geçirse de Göztepe'den kopmadı. Tribünlerin, "Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar" tezahüratlarıyla bağrına bastığı tecrübeli futbolcunun Göz-Göz ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KUPADA RAKİP KIRKLARELİSPOR

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında yarın Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Kırklarelispor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Alper Çetin'in yöneteceği müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda koronavirüs tedavisi gören 6 oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Alpaslan, Gassama, Batuhan, Mihojevic, Ndiaye ve Nwobodo mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör İlhan Palut'un sahaya genç ve yedek ağırlıklı kadroyla çıkması bekleniyor.

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