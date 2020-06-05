Hagi'den oğluna övgü: Benden daha iyi olacak

İşte Gheorge Hagi'nin sözleri;
"Ianis'e güveniyorum. Rumen milli takımında genç neslin önemli parçalarından biri olacak. Bu jenerasyon, Romanya Milli Takımı'nı eski günlerine geri döndürecek. Ianis, kendisi için çok uygun bir kulübe imza attı. Onu sürekli takdir eden olağanüstü bir menajerle çalışıyor."
"Ianis çok deneyim kazandı, zamanla olgunlaştı. Bu transfer için çok çalıştı, çok acı çekti ve çok şey öğrendi"
"GERRARD GERÇEKTEN MÜTHİŞ BİR TEKNİK DİREKTÖR"
"Rangers onun için harika bir takım çünkü bir kulüpte gördüğüm en iyi mantaliteye sahipler. Sürekli kazanmak zorunda olan bir takım. Mükemmel bir ortamları var ve Gerrard gerçekten müthiş bir teknik direktör"
"Gerrard, Ianis'e çok inanıyor ve onu dünyanın en iyi oyuncularından biri yapabileceğini düşünüyor. Ianis şu anda kendinden çok emin, hocası da onu seviyor. Ben de Gerrard'a güveniyorum ve oğlumu daha iyi bir oyuncu yapacağını biliyorum"
"BENDEN DAHA BÜYÜK BİR FUTBOLCU OLACAK"
"Ianis doğru kulüpte olduğunda her gün daha iyiye gidecekti. Eğer çok fazla çalışıp öğrenmeye devam ederse benden daha büyük bir futbolcu olacak"
IANIS: "BABAMIN BANA VERDİĞİ EN BÜYÜK TAVSİYE..."
Ianis Hagi ise şunları söyledi;
"İki ayağımı da içimden geldiği gibi kullanıyorum. Küçük yaşımdan beri, babam bana iki ayağımı da kullanmam gerektiğini söylüyordu ve doğal olarak böyle büyüdüm, iki ayağımı da kullanabiliyorum."
"Babamın bana verdiği en değerli tavsiye; 'Ne kadar yetenekli olursan ol, farkı yaratan ne kadar istekli olduğundur.' Real Madrid de, Barcelona da iki harika takım. Birini seçemem, adaletsiz olur. La Liga'daki oyun tarzını beğeniyorum. Bir gün kendimi orada oynarken görüyorum"
"ZIDANE VE CRUYFF'U İNCELEDİM"
10 numara oynamanın baskısı, beni daha iyi bir oyuncu yapıyor. Çocukluğumdan beri 10 numaraları izliyorum, fark yaratanları takip ediyorum. 16 yaşından beri, daha çok Zidane ve Cruyff'un neler yaptığını inceledim.
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