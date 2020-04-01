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aksam.com.tr
  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 11:13
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  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 11:14

Gustavo Campanharo evden çalışmaya devam ediyor

Gustavo Campanharo evden çalışmaya devam ediyor

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Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Gustavo Campanharo, karantina günlerinde antrenmanlarına devam ediyor. Antrenmanlarda Campanharo'nun en büyük yardımcısı eşi oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kal çağrısına uyan ve gününün büyük bir bölümünü ailesiyle birlikte geçiren Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, antrenmanlarına da devam ediyor. Evin salonunda eşi Barbara’nın yardımı ile antrenman yapan Campanharo, görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yazarımız Alen Markaryan, gündemi değerlendirdi.
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