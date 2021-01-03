Göztepe'de Yalçın Kayan'a ihtiyaç sahibi öğrencilere 350 forma dağıtma cezası

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında Yalçın Kayan'ın Fatih Karagümrük karşılaşmasında gerçekleştirdiği hareketin görüşüldüğü belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yaptığı hareketin ardından duyduğu pişmanlığı dile getiren, camiamızdan, teknik direktörümüz İlhan Palut'tan ve takım arkadaşlarından özür dileyen oyuncumuz Yalçın Kayan'a disiplin talimatı doğrultusunda bir aylık maaşı kadar para cezası kesilmiş ve ilaveten ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 350 adet yeni sezon forması alması ve okullar açıldığında ziyaret ederek dağıtması kararlaştırılmıştır."
Yalçın Kayan, ikinci yarının başında oyuna dahil olduğu Fatih Karagümrük karşılaşmanın son bölümünde oyundan çıkmıştı. Genç futbolcu formasını yedek kulübesine doğru bırakıp soyunma odasına gitmişti.
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