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aksam.com.tr
  • 23 Ocak 2020 Perşembe 14:47
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  • 23 Ocak 2020 Perşembe 14:47

Göztepe'de Gürsel Aksel'in adını taşıtan stat için geri sayım

Göztepe'de Gürsel Aksel'in adını taşıtan stat için geri sayım

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Göztepe'nin Süper Lig'de en fazla forma giyen ismi Gürsel Aksel'in adını taşıyan stadın yerine yapılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, 26 Ocak Pazar günü Göztepe-Beşiktaş maçıyla kapılarını açacak.

Göztepe'nin Süper Lig'de en fazla forma giyen ismi olan kulübün efsane isimlerinden "Koca Kaptan" lakaplı Gürsel Aksel'in ismini taşıyan yeni stat, 26 Ocak Pazar günü Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilk maça ev sahipliği yapacak. 

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1937 yılında dünyaya gelen Gürsel Aksel ile ağabeyi Güler Aksel, 1955'te Manisa Gençlik'te forma giydikleri dönemde Göztepe'ye transfer oldular. Gürsel Aksel'in ağabeyi Güler, Göztepe'de profesyonel sözleşme imzalayan ilk isim olarak tarihe geçti. 

1955'ten itibaren Göztepe formasını çıkarmayan Gürsel Aksel, 1959'da başlayan Süper Lig'de aralıksız 14 sezonda 390 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte ligde en fazla maça çıkan oyuncu konumunda bulunan Gürsel Aksel, attığı 79 golle, 145 gol kaydeden Fevzi Zemzem'den sonra en golcü isim unvanına sahip.

A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Ümit Milli Takım ve Ordu Milli Takımları'nda da görev yapan Gürsel Aksel, A Milli Takım formasıyla çıktığı 3 müsabakada 1 gol kaydetti.

Gürsel Aksel, Göztepe'de 1975-1976 sezonunda görev yapan İngiliz teknik adam Oscar Hold'un görevden ayrılmasının ardından ligin son 4 maçında sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör olarak görev yaptı. Aksel, daha sonra Orduspor, Boluspor ve Çaykur Rizespor'da da teknik direktörlük görevi yaptı.

Rize'de görev yaptığı dönemde 12 Ekim 1978 günü bir benzin istasyonuna gaz almak için giden Gürsel Aksel, meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybetmişti. Dilek Aksel'le evli olan ve henüz 41 yaşında hayatını kaybeden Gürsel Aksel'in Esra ve Namık isminde iki çocuğu bulunuyordu.

Gürsel Aksel'in vefatının ardından 23 Kasım 1978'de Göztepe Stadı'nın ismini Gürsel Aksel Stadı olarak değiştirilmişti. Gürsel Aksel ismi 26 Ocak Pazar günkü Beşiktaş maçıyla kapılarını açacak Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkeziyle yaşamaya devam edecek. 

- Namık Aksel: "Şimdi dedelerini çocuklarıma anlatıyorum" 

Gürsel Aksel'in oğlu Namık Aksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babalarını henüz 7 yaşındayken çok erken yaşta kaybettiklerini söyledi. Kardeşiyle babasının anılarıyla büyüdüklerini kaydeden Aksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Efsane kadro ile sürekli beraber olduk. Nevzat amca, Çağlayan amca, Fevzi amca, Göztepe'nin ilk profesyonel futbolcusu olan amcam Güler Aksel'in anlattıklarıyla büyüdüm. Hayatlar gelip geçici ben bankacı oldum, futbolla amatör oynama dışında ilgilenmedim. Şimdi dedelerini çocuklarıma anlatıyorum. Çok uzun süre oldu İzmir'de ayrılalı ama kulüple sürekli iletişim halindeyiz. Mehmet Sepil'le de görüşüyoruz."

Aksel, babasının liderlik özelliğinin çok etkileyici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bir futbolcu düşünün ki transfer döneminde herkes adına pazarlık yapıyor. Kendisi boş kağıda imza atıyor, bütün pazarlığı yapıyor, sonra da 'ben anlaştım, siz de imzalayabilirsiniz.' diyor. Böyle bir ruhtan bahsediyoruz. Yeni stat çok güzel oldu. Birçok başarıya imza atacak bir tesis. Kulübü finansal olarak uzun süreli olarak sürdürebilir kılacak bir proje. Babamın isminin verilmesi gurur verici. Umarım Göztepe, yeni statta efsane kadronun başarılarından daha başarılı hikaye yazar."

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