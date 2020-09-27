Göztepe son 2 haftada yediği penaltı golleriyle 4 puan kaybetti

SPOR GÜNDEMİ

2 ismi daha sildi: Bonservisiyle gönderin 2 ismi daha sildi: Bonservisiyle gönderin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Isimat Mirin ve Douglas'tan sonra Jeremain Lens ve Umut Nayir'i de gözden çıkardı. Başarılı çalıştırıcı, iki oyuncunun bonservisiyle gönderilmesini Siyah-Beyazlı yönetime iletti.

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu Dev derbinin VAR hakemi belli oldu Bu akşam saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

Kanayan yaraya ilaç gibi transfer Kanayan yaraya ilaç gibi transfer Beşiktaş, Roma'nın 29 yaşındaki İtalyan sağ beki Davide Santon ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlı yönetim, 14'e çıkan yabancı oyuncu kontenjanını düşürüp Santon'a imzayı attıracak.

Derbide Terim'den Belhanda'ya özel görev Derbide Terim'den Belhanda'ya özel görev Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde tüm gözler Arda Turan, Radamel Falcao ve Younes Belhanda'nın üzerinde olacak. Takımı organize etme görevi Arda'ya verilirken Fatih Terim, Belhanda'ya şut emri verdi.

Mbwana Samatta Bulut'lu Mbwana Samatta Bulut'lu Fenerbahçe Teknik Direktörü, yeni transfer edilen forvet konusunda son kararını maç saatinde verecek. Tanzanyalı'nın ilk 11 şansı bulunuyor.