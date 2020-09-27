Göztepe son 2 haftada yediği penaltı golleriyle 4 puan kaybetti

Sezona Yukatel Denizlispor karşısındaki 5-1 galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 2. haftada konuk olduğu Yeni Malatyaspor karşısında öne geçmesine rağmen Adem Büyük'ün penaltı vuruşundan bulduğu gole engel olamadı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Dün Gaziantep FK karşısında henüz 7. dakikada 1-0 geriye düşen Göztepe, 2-1 üstünlük kurduğu müsabakada uzatma bölümünde Alexandru Maxim'in penaltı golüyle yine sahadan beraberlikle ayrıldı.
Son 2 haftada penaltıdan yediği gollerle üstünlüğünü koruyamayan sarı-kırmızılı ekip, 3. haftayı 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puanla kapattı.
- 8 GOL 7 FARKLI İSİMDEN
İlk 3 haftada 8 gol atıp kalesinde 4 gol gören Göztepe'de 7 farklı isim gol sevinci yaşadı. Halil Akbunar'ın 2 golünün bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Brown Ideye, Marcio Mossoro, Soner Aydoğdu ve Zlatko Tripic de birer gole imza attı.
Göztepe'nin yeni oyuncusu Brown Ideye, dünkü karşılaşmada sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.
Teknik direktör İlhan Palut'un ilk 3 haftada sahaya sürdüğü ilk 11'ini değiştirmediği sarı-kırmızılı ekip, 3 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Isimat Mirin ve Douglas'tan sonra Jeremain Lens ve Umut Nayir'i de gözden çıkardı. Başarılı çalıştırıcı, iki oyuncunun bonservisiyle gönderilmesini Siyah-Beyazlı yönetime iletti.
Bu akşam saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.
Beşiktaş, Roma'nın 29 yaşındaki İtalyan sağ beki Davide Santon ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlı yönetim, 14'e çıkan yabancı oyuncu kontenjanını düşürüp Santon'a imzayı attıracak.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde tüm gözler Arda Turan, Radamel Falcao ve Younes Belhanda'nın üzerinde olacak. Takımı organize etme görevi Arda'ya verilirken Fatih Terim, Belhanda'ya şut emri verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü, yeni transfer edilen forvet konusunda son kararını maç saatinde verecek. Tanzanyalı'nın ilk 11 şansı bulunuyor.
Trabzonspor'da yeni sezona tecrübeli sağ bek Joao Pereira 'nın sakatlığı nedeniyle 3 maçta da ilk 11 başlayan Serkan Asan, gösterdiği performansla göz doldurdu. Asan, Pereira ile kıyasıyla bir forma rekabetine gireceğinin de sinyallerini verdi.