Göz-Göz, Sivas'tan üç puanla döndü

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Devler Ligi'nde bir ilk Devler Ligi'nde bir ilk Fransız Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olacak.

Galatasaray'a 10 numara transfer Galatasaray'a 10 numara transfer Devre arasında hücum hattına takviye yapması beklenen Galatasaray, Real Betis'te beklentilerin altında kalan Nabil Fekir için girişimlerde bulundu.

• 27 yaşındaki oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi mümkün görünmüyor.

• Temaslar, kiralama üzerinden yürüyor.

• Nabil Fekir, bu sezon La Liga'da oynadığı 8 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

'Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz' 'Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz' Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, "Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz." dedi.

Ozan Tufan'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor Ozan Tufan'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlıların 15 yıl sonra rakibin deplasmanda devirdiği maçta Sarı-Lacivertlilerde performansıyla alkış alan tek isim Ozan Tufan'dı. Başarılı futbolcunun derbideki bir görüntüsü ise sosyal medyayı salladı. Detaylar haberimizde…

F.Bahçe'ye kötü haberler peş peşe geldi F.Bahçe'ye kötü haberler peş peşe geldi Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan alınan Diego Perotti ile Kemal Ademi ve Mauricio Lemos'un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yayımladı.