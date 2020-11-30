  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Kasım 2020 Pazartesi 21:54
  • |
  • Son Güncelleme:

Göz-Göz, Sivas'tan üç puanla döndü

Göz-Göz, Sivas'tan üç puanla döndü

Paylaş

Süper Lig'in 10. hafta maçında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü Halil Akbunar attı.

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Maçta Göztepe'nin golü 80. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 9 maç sonunda 14'e yükseltti. Sivasspor ise 9 maç sonunda 9 puanda kaldı.

Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe ise aynı haftada sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

SİVASSPOR, SON GALİBİYETİNİ 17 EKİM'DE ALDI

Sivasspor, bu sezon ligde evinde oynadığı 5 maçı da kazanamadı. Sivas ekibi ligde de son 5 maçında kazanamadı. Sivasspor'un son galibiyeti 17 Ekim'de Kayserispor karşısında geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

16. dakikada Guilherme'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

19. dakikada Kayode'nin soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Claudemir'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak son çizgiye paralel giderek taca çıktı.

28. dakikada Robin Yalçın'ın sağdan ceza alanına ortasında Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kalecide kaldı.

33. dakikada Kone'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu iki hamlede kontrol etti.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

67. dakikada sağdan ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın altıpasa gönderdiği topa Guilherme'den önce dokunan kaleci Samassa, gole izin vermedi.

73. dakikada soldan topla ceza alanına giren Napoleoini'nin iki rakibini oyundan düşürdükten sonra yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.

80. dakikada Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

Göztepe, mücadeleyi 1-0 önde tamamladı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Kısal, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Barış Yardımcı, Claudemir (Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin), Cofie (Dk. 89 Camara), Yasin Öztekin, Gradel, Kayode (Dk. 46 Yatabare), Kone (Dk. 74 Ninga)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Nwobodo (Dk. 55 Napoleoini), Yalçın Kayan (Dk. 90 Kubilay Sönmez), Guilherme (Dk. 90 Alpaslan Öztürk), Halil Akbunar (Dk. 83 Mossoro), Ndiaye

Gol: Dk. 80 Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 46 Halil Akbunar, Dk. 57 Yalçın Kayan, Dk. 88 Ndiaye (Göztepe), Dk. 59 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Ve Barça'da efsane başkan Laporta aday
Ve Barça'da efsane başkan Laporta aday

Ve Barça'da efsane başkan Laporta aday

'Bu takım şampiyon olacak'
'Bu takım şampiyon olacak'

'Bu takım şampiyon olacak'

Son dakika: Yılmaz Vural'dan yeni haber
Son dakika: Yılmaz Vural'dan yeni haber

Son dakika: Yılmaz Vural'dan yeni haber

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Devler Ligi'nde bir ilk
Devler Ligi'nde bir ilk

Devler Ligi'nde bir ilk

Fransız Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olacak.

Galatasaray'a 10 numara transfer
Galatasaray'a 10 numara transfer

Galatasaray'a 10 numara transfer

Devre arasında hücum hattına takviye yapması beklenen Galatasaray, Real Betis'te beklentilerin altında kalan Nabil Fekir için girişimlerde bulundu.
• 27 yaşındaki oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi mümkün görünmüyor.
• Temaslar, kiralama üzerinden yürüyor.
• Nabil Fekir, bu sezon La Liga'da oynadığı 8 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

'Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz'
'Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz'

'Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz'

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, "Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz." dedi.

Ozan Tufan'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor
Ozan Tufan'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor

Ozan Tufan'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlıların 15 yıl sonra rakibin deplasmanda devirdiği maçta Sarı-Lacivertlilerde performansıyla alkış alan tek isim Ozan Tufan'dı. Başarılı futbolcunun derbideki bir görüntüsü ise sosyal medyayı salladı. Detaylar haberimizde…

F.Bahçe'ye kötü haberler peş peşe geldi
F.Bahçe'ye kötü haberler peş peşe geldi

F.Bahçe'ye kötü haberler peş peşe geldi

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan alınan Diego Perotti ile Kemal Ademi ve Mauricio Lemos'un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yayımladı.

Derbi sonrası kriz patlak verdi! Maç bittiği gibi Erol Bulut'a...
Derbi sonrası kriz patlak verdi! Maç bittiği gibi Erol Bulut'a...

Derbi sonrası kriz patlak verdi! Maç bittiği gibi Erol Bulut'a...

Sarı-Lacivertlilerin golcüsü Papiss Cisse'nin eşi Awa Diallo Cisse, Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi sonrası teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi. Awa Diallo Cisse, kocasının gol atmış olmasına rağmen oyundan çıkarılmasına sinirlendi.
"Gol atıyor, sonra 45. dakikada oyundan alınıyor, nedenini anlamadım. Biri bana açıklayabilir mi?"
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.