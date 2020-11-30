Göz-Göz, Sivas'tan üç puanla döndü

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Maçta Göztepe'nin golü 80. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 9 maç sonunda 14'e yükseltti. Sivasspor ise 9 maç sonunda 9 puanda kaldı.
Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe ise aynı haftada sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.
SİVASSPOR, SON GALİBİYETİNİ 17 EKİM'DE ALDI
Sivasspor, bu sezon ligde evinde oynadığı 5 maçı da kazanamadı. Sivas ekibi ligde de son 5 maçında kazanamadı. Sivasspor'un son galibiyeti 17 Ekim'de Kayserispor karşısında geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI
16. dakikada Guilherme'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
19. dakikada Kayode'nin soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Claudemir'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak son çizgiye paralel giderek taca çıktı.
28. dakikada Robin Yalçın'ın sağdan ceza alanına ortasında Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kalecide kaldı.
33. dakikada Kone'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu iki hamlede kontrol etti.
MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
67. dakikada sağdan ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın altıpasa gönderdiği topa Guilherme'den önce dokunan kaleci Samassa, gole izin vermedi.
73. dakikada soldan topla ceza alanına giren Napoleoini'nin iki rakibini oyundan düşürdükten sonra yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.
80. dakikada Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.
Göztepe, mücadeleyi 1-0 önde tamamladı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Kısal, Deniz Caner Özaral
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Barış Yardımcı, Claudemir (Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin), Cofie (Dk. 89 Camara), Yasin Öztekin, Gradel, Kayode (Dk. 46 Yatabare), Kone (Dk. 74 Ninga)
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Nwobodo (Dk. 55 Napoleoini), Yalçın Kayan (Dk. 90 Kubilay Sönmez), Guilherme (Dk. 90 Alpaslan Öztürk), Halil Akbunar (Dk. 83 Mossoro), Ndiaye
Gol: Dk. 80 Halil Akbunar (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 46 Halil Akbunar, Dk. 57 Yalçın Kayan, Dk. 88 Ndiaye (Göztepe), Dk. 59 Cofie (Demir Grup Sivasspor)
Fransız Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olacak.
Devre arasında hücum hattına takviye yapması beklenen Galatasaray, Real Betis'te beklentilerin altında kalan Nabil Fekir için girişimlerde bulundu.
• 27 yaşındaki oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi mümkün görünmüyor.
• Temaslar, kiralama üzerinden yürüyor.
• Nabil Fekir, bu sezon La Liga'da oynadığı 8 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, "Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz." dedi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlıların 15 yıl sonra rakibin deplasmanda devirdiği maçta Sarı-Lacivertlilerde performansıyla alkış alan tek isim Ozan Tufan'dı. Başarılı futbolcunun derbideki bir görüntüsü ise sosyal medyayı salladı. Detaylar haberimizde…
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan alınan Diego Perotti ile Kemal Ademi ve Mauricio Lemos'un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yayımladı.
Sarı-Lacivertlilerin golcüsü Papiss Cisse'nin eşi Awa Diallo Cisse, Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi sonrası teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi. Awa Diallo Cisse, kocasının gol atmış olmasına rağmen oyundan çıkarılmasına sinirlendi.
"Gol atıyor, sonra 45. dakikada oyundan alınıyor, nedenini anlamadım. Biri bana açıklayabilir mi?"