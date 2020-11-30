DG Sivasspor - Göztepe maçının ardından

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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynamalarına rağmen basit bir golle mağlup olduklarını belirterek, "Ancak yediğimiz gol ofsayt ve hakemler vermiyor. Biz artık bize karşı yapılan hataların bilerek yapıldığını düşünüyoruz." dedi. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise "İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Üst sıralara oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye 1-0 yenildikleri maçta takımının özellikle ilk yarıdaki oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sıkıntılara ve eksiklere rağmen maça iyi başladıklarını ancak son bölümlere doğru oyuncularda yorgunluğun baş gösterdiğini belirtti.

Kolay kolay pozisyon vermediklerini ancak beklemedikleri bir gol yediklerini dile getiren Çalımbay, haftada 3 maç oynadıklarını, sakatlar ve karantinadaki oyuncular nedeniyle bunun normal olduğunu kaydetti.

"Özellikle ilk yarıda oynadığımız oyundan memnunum" diyen Çalımbay, hakemlerin kendilerine haksızlık yaptığını ileri sürdü.

Çalımbay, Avrupa Kupaları'nda oynamalarına rağmen hiç kimseden manevi destek göremediklerinden yakınarak, "Sivasspor'u ne yazan var ne çizen var, sadece maçını yazıyorlar. Hiçbir destek yok. Bizim orada alacağımız her puan Türkiye için çok önemli." diye konuştu.

HAKEM TEPKİSİ



Göztepe maçında yedikleri golün yüzde 100 ofsayt olduğunu savunan Çalımbay, iptal kararı beklediklerini ancak bunun yapılmadığını aktardı.

Çalımbay, hakemlerin bilerek hata yaptığını iddia ederek, "Ona da yapacak bir şeyimiz yok. Hem ligde hem de Avrupa kupalarında mücadele ediyoruz. Bir de hakem arkadaşların hatalarıyla mücadele etmek istemiyoruz. Biz hakem hatasıyla maç kazanmadık ama çok maç kaybettik. Hem de Türkiye'nin en iyi hakemlerinin hatalarından maçlar kaybettik." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda perşembe günü Villarreal ile yapacakları maça da değinen Çalımbay, "Bu maçı kazansaydık, hakem arkadaşlar izin verseydi bizim için çok büyük moral olacaktı. Tek dileğimiz hasta ve sakat arkadaşlarımızın dönmesi." dedi.

ERSAN PARLATAN: "KAZANMAK ÖNEMLİ"



Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan da "Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. İlk deplasman galibiyetini aldık. Deplasmanlarda kaybetmiyorduk ama galip de gelememiştik. Zorlu Sivas deplasmanında 1-0 kazanmak bizim adımıza önemli." şeklinde konuştu.

İlk devre ofansif anlamda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını dile getiren Parlatan, etkisiz kaldıklarını, üçüncü bölgede çok top kaybettiklerini ve Sivasspor'un kendilerine göre üstün bir oyun sergilediğini ifade etti.

Parlatan, ikinci devre ise maçta dengeyi kurabildiklerini ve karşılaşmaya ağırlıklarını koyduklarını söyledi.

90 dakika boyunca çok iyi savunma yaptıklarını vurgulayan Parlatan, ikinci devre topa çok sahip olarak, üçüncü bölge etkinliğini artırarak ve sakin kalarak golü bulduklarını ve mücadeleden galibiyetle ayrıldıklarını dile getirdi.

Parlatan, üst sıralara tırmanmak için seri galibiyetler almaları gerektiğini ve bu yolda emin adımlarla ilerlemek istediklerini sözlerine ekledi.

İLHAN PALUT: "AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, üst sıralara çıkmak için çok değerli bir galibiyet aldıklarını bildirdi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından üst sıralara doğru çıkmak istediklerini bildirdi. Bu nedenle Sivas deplasmanının çok kritik olduğunu belirten Palut, şunları kaydetti:

Takımımız maçın 90 dakikası boyunca çok iyi mücadele etti. İlk 45 dakika hücumsal anlamda girişimlerimiz olsa da rakibimize verdiğimiz pozisyonlar da vardı istediğimiz oyun hakimiyetini tam olarak sağlayamadık. İkinci yarıda ise maçın hakim tarafı bizdik. Rakip kalede pozisyonlar ararken kalemizde de pozisyon vermedik. Güzel bir pas serisinin sonunda aradığımız golü de bulduk. Üst sıralara tırmanma adına çok değerli bir galibiyet aldık. Ciddiyetimizi koruyarak aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu maçtaki eksiklerimizin de farkında olacağız ve mücadelemizi sürdüreceğiz.

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