Gökhan Töre de bitti

Güneş: Pazarlık yapan gelmesin

Şenol Güneş, “Bizim talep ettiğimiz bir oyuncu başka bir yeri seçiyorsa ona saygı duyuyorum. Ama talep edipte düşünüp, orası, burası pazarlık yapıyorsa o zaten bize ait olmasın daha iyi” diye konuştu.