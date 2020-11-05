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aksam.com.tr
  • 05 Kasım 2020 Perşembe 08:00
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Ghezzal, erken adapte oldu

Ghezzal, erken adapte oldu

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AKŞAM

İngiliz basını, Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'taki performansının ardından Cezayirli oyuncunun SiyahBeyazlı takıma çabuk adapte olduğunu yazdı.

Beşiktaş'a transferin son günlerinde gelen ve son iki maçta bulduğu şansı çok iyi değerlendiren Rachid Ghezzal’ın Siyah-Beyazlı forma altında gösterdiği performansa İngiliz basını da kayıtsız kalmadı. 

“Sportwitness.co.uk” adlı haber sitesi, tecrübeli futbolcunun Beşiktaş’a çabuk adapte olduğunu vurguladı ve haberde, “5 Ekim’de Beşiktaş’a kiralık gitti. Henüz daha bir ay olmadı. İki maç oynadı ve bir asist yaptı. Çok çabuk Türkiye’ye uyum sağladı.” ifadelerine yer verdi.

SERGEN YALÇIN'IN GÖZÜNE GİRDİ

Haberde, Ghezzal’ın yaptığı basın toplantısındaki sözlerine de değinildi. Cezayirli futbolcunun özellikle Cengiz Ünder ile ilgili kurduğu cümleler İngilizler’in dikkatini çekti.

Öte yandan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Cezayirli oyuncunun performansından oldukça memnun olduğu belirtildi.

Ghezzal’la bir görüşme yapan Yalçın’ın “İyi başladın ama daha iyi olmalısın. Senden beklentim yüksek” dediği belirtildi. Ghezzal’la sağ kanadı çözen Yalçın, sol kanat için ise çözüm arayışlarını sürdürüyor. 

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Ghezzal, erken adapte oldu
Ghezzal, erken adapte oldu

Ghezzal, erken adapte oldu

İngiliz basını, Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'taki performansının ardından Cezayirli oyuncunun SiyahBeyazlı takıma çabuk adapte olduğunu yazdı.

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