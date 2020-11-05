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aksam.com.tr
  • 05 Kasım 2020 Perşembe 08:00
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Mircea Lucescu: Barça'nın işi zor, Bayern favori

Mircea Lucescu: Barça'nın işi zor, Bayern favori

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AKŞAM

Tecrübeli Teknik Direktör Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi'ndeki favori takımını açıkladı: “Barcelona'nın şu anda Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmüyorum. Bayern Münih açık ara favori. Manchester City ve Paris Saint Germain'in de büyük bir şansı bulunuyor. Barcelona son yılların en çalkantılı dönemini geçiriyor. İşleri zor.”

Ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş’ı çalıştırdıktan sonra Milli Takım’da görev yapan, şu anda da Dinamo Kiev’in başında bulunan Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi’ndeki favorisini açıkladı. Geçen sezonki 8-2’lik Bayern Münih hezimetine dikkat çeken Rumen teknik adam, “Bayern Münih maçından sonra Barcelona’nın değişiklik arayışına girmesi anlaşılabilirdi. Çok yetenekli oyunculardan oluşan bir kadroları var, ancak zamana ihtiyaçları var. Barcelona’nın şu anda Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

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Mircea Lucescu, “Bayern Münih açık ara favori konumda bulunuyor. Manchester City veya Paris Saint-Germain’in de Barcelona’dan daha fazla şansı var. Yeni bir antrenörün en az altı aya ihtiyacı var ve baharda başka bir takım olacak. Koeman’ın işi oldukça zor. Barcelona son yılların en çalkantılı dönemini geçiriyor.” ifadelerini kullandı. Lucescu, “Bayern Münih bir sistem takımı... Kadrodaki futbolcular uzun süredir birlikte oynuyor. Transfer dönemlerinde de 5-10 adam almıyorlar. Mevcut kadroya ufak eklemeler oluyor. Böylece oyun sistemlerine sadık kalıyorlar. Olağanüstü bir fiziksel güçle oynuyorlar. Onların karşısında durmak çok zor. İstediğiniz önlemi alın ama bir şekilde gol atmayı başarıyorlar. Onları yenmek için şans da yanınızda olmalı.” şeklinde konuştu.

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