  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Mart 2020 Salı 11:01
  • |
  • 31 Mart 2020 Salı 11:01

Georges-Kevin N'Koudou, eski kulübü Nantes'ın radarında

Georges-Kevin N'Koudou, eski kulübü Nantes'ın radarında

Paylaş

Beşiktaş'ın Tottenham'dan 4 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Georges-Kevin N'Koudou'ya eski takımı Nantes talip oldu. Siyah-Beyazlılar, Fransız sol kanat oyuncusunu aldığı fiyata satmayı planlıyor.

Mali açıdan yaşadığı krizi bazı isimleri elden çıkararak gidermeye çalışacak Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi. Siyah-beyazlı takımın bu sezon randıman alamadığı isimlerden Georges-Kevin N'Koudou'ya bir talip çıktı.

Sezon başında Tottenham'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki kanat oyuncusuna eski kulübü Nantes'ın talip olduğu ileri sürüldü. Türkiye'de istediği başarıyı yakalayamayan N'Koudou için Fransızların gelecek yıl için plan yaptığı öğrenildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bu süreçte bekleyen Nantes'ın kötü günlerin geride kalmasının ardından Beşiktaş'a teklif yapabileceği kaydedildi. Kartal, Kevin N'Koudou'yu 3-4 milyon euro'ya satmayı planlıyor.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Milli judoculardan mesaj var

title

Yeni stat bu yıl açılıyor! İşte son hali

title

Fatih Terim'in kızından flaş paylaşım: 'Kimi kandırıyorsunuz siz?'

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan örnek davranış

SPOR GÜNDEMİ

Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor
Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor

Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor

Galatasaray, Seri ve Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşı harekete geçti. İki oyuncuyu yeniden kiralaması zor görünen Cimbom ön libero arayışlarına başlarken Nice'te forma giyen Lusamba öne çıktı. Sözleşmesinin sona erecek olması da avantaj olarak görülüyor.

Cocu'dan Fener'e büyük kıyak! İnanılmaz rakam
Cocu'dan Fener'e büyük kıyak! İnanılmaz rakam

Cocu'dan Fener'e büyük kıyak! İnanılmaz rakam

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu'na talip olduğunu yazdı. İngilizler 13 milyon sterlin teklif edecek.

Hakkımızı yargıda ararız
Hakkımızı yargıda ararız

Hakkımızı yargıda ararız

‘Liglerin iptal edileceği' söylentisi şampiyonluğunu ilan eden Karacabey'i üzdü. Avrupa'da bütün liglerde şampiyonluğunu ilan eden tek ekip olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker “Önceliğimiz sağlık ama iptal kararı alınırsa hukuki hamlelerimiz gelecek. Kazanılmış bir hak var” dedi.

Yeni stat bu yıl açılıyor! İşte son hali
Yeni stat bu yıl açılıyor! İşte son hali

Yeni stat bu yıl açılıyor! İşte son hali

Adana'da yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyumda koltuk montajı ve saha drenaj çalışmaları devam ediyor. Stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara ev sahipliği yapması bekleniyor.

Galatasaray Süper Lig için kararını verdi
Galatasaray Süper Lig için kararını verdi

Galatasaray Süper Lig için kararını verdi

Ne Play-Off ne de ligin bu haliyle tescili... Galatasaray Yönetimi, bu sezonki maçların tamamlanması dışında başka hiçbir senaryoya sıcak bakmıyor.

Ahmet Nur Çebi net konuştu! 'Taraftarsız asla olmaz'
Ahmet Nur Çebi net konuştu! 'Taraftarsız asla olmaz'

Ahmet Nur Çebi net konuştu! 'Taraftarsız asla olmaz'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in geleceği ve siyah beyazlı takımda gerçekleştirdikleri devrimler hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Sosa bombası! Anlaşma tamam...
Trabzonspor'da Sosa bombası! Anlaşma tamam...

Trabzonspor'da Sosa bombası! Anlaşma tamam...

Aylardır Arjantinli yıldızın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yapan Bordo-Mavili yönetim, Sosa ile el sıkıştı. Kaptan, en kısa zamanda 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Ancak anlaşma bununla sınırlı değil... Başkan Ahmet Ağaoğlu, karakterinden çok memnun olduğu Sosa'ya futbolculuk sonrası için sportif direktörlük önerdi, 34 yaşındaki Tangocu “Neden olmasın” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.