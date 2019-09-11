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  3. Gent'in Roman Yaremchuk için Galatasaray'dan 20 milyon Euro istediği öne sürüldü

Gent'in Roman Yaremchuk için Galatasaray'dan 20 milyon Euro istediği öne sürüldü

Gent'in Roman Yaremchuk için Galatasaray'dan 20 milyon Euro istediği öne sürüldü

Galatasaray'ın Roman Yaremchuk'a talip olduğu ancak Gent'in Ukraynalı oyuncu için 20 milyon Euro istediği iddia edildi.

Ukrayna'daki 2+2 TV kanalında yayımlanan Profootball programında Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Habere göre geçen sezonun Ocak ayından sonra Galatasaray, Gent'te forma giyen Roman Yaremchuk'a bu yaz döneminde bir kez daha talip oldu.

Roma'nın da teklif yaptığı Ukraynalı golcü için Gent ise 20 milyon Euro bonservis bedeli isteyince transfer gerçekleşmedi.

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