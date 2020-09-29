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  • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu müjdeyi verdi: Rangers - Galatasaray maçı şifresiz
  • 29 Eylül 2020 Salı 20:29
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu müjdeyi verdi: Rangers - Galatasaray maçı şifresiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu müjdeyi verdi: Rangers - Galatasaray maçı şifresiz

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rangers - Galatasaray maçının Teve 2 kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Galatasaray'ın UEFA ön eleme turunda İskoç devi Rangers kulübüyle yapacağı karşılaşma Teve 2 kanalından şifresiz yayınlanacak.

Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın 1 Ekim’de Rangers ile oynayacağı karşılaşma Teve 2’de yayınlanacak. Başarılar Galatasaray." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN KASAPOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Galatasaray da, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

ZORLU MAÇ PERŞEMBE AKŞAMI

UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki Rangers - Galatasaray maçı, 1 Ekim Perşembe günü 21:45'te başlayacak ve Glasgow'daki Ibrox Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi Letonya Futbol Federasyonundan Andris Treimanis olacak ve yardımcılıklarını da Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

KARŞILAŞMA, ÜLKE PUANI İÇİN ÇOK BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Topladığı 28.800 puanla UEFA Ülke Katsayısı sıralamasında 11. sırada yer alan Türkiye'nin takipçilerinden 12. sıradaki İskoçya 28.125, 13. sıradaki Ukrayna ise 28.100 puana sahip. Bu duruma baktığımızda Galatasaray'ın doğrudan rakibimiz İskoçya'nın temsilcisi Rangers ile oynayacağı maç oldukça kritik bir hal aldı.

2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi için de 11. sıradaki yerimiz garanti ancak 2022-2023 sıralaması için belirleyici olacak olan mevcut sezonda alacağımız galibiyetler büyük önem taşıyor.

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