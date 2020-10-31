Gençler ve Antep yenişemedi: 1-1

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk takım Gaziantep FK 17. dakikada Alexandru Maxim'in penaltı golüyle öne geçerken ilk devre bu skorla tamamlandı. Gençlerbirliği'nde Daniel Candeias, 56. dakikada tabelayı ilan etti.

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 5 yaparken, 2 hafta sonra puanla tanıştı. Gaziantep FK ise 8 puana yükseldi ve yenilmezlik serisini 6. maça taşıdı.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

16. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Hakem Turgut Doman, Murat Yıldırım'ın ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

27. dakikada Sousa'nın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, topu iki direğin birleştiği sol üst köşeden son anda kornere tokatladı.

42. dakikada Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında, kale sahası içindeki Motta'nın kafa vuruşu sonrası top üstten auta çıktı.

44. dakikada konuk ekip, yakaladığı kontra atakla tehlike oluşturdu. Maxim'in pasıyla Dicko ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun müsait durumda çektiği şutu kaleci Nordfeldt iki hamle de kurtararak mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

56. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golünü buldu. Polomat'ın sol kanattan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Candeias, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-1.

65. dakikada Candeias'ın ceza sahasına yaptığı ortada savunmadan seken topla Ayite, kale sahası içinde buluştu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı son anda tokatladı ve savunma tehlikeyi önledi.

67. dakikada sağdan ceza sahasına giren Maxim'in sert şutunda, kaleci Nordfeldt üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

87. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Sefa Yılmaz'ın uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta, top direğin yanından auta çıktı.

88. dakikada Gençlerbirliği bir kez daha gol çok yaklaştı. Sağdan Soner Dikmen'in ceza sahasına ortasında, kale sahası içindeki Ayite'nin kafa vuruşunu kaleci Günay Güvenç son anda kurtardı. Kaleciden dönen topla buluşan Polomat'ın sert şutunda, Günay meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+2. dakikada Candeias'ın pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Johansson, topu penaltı noktasının üzerindeki Soner Dikmen'e çıkardı. Uygun durumdaki Soner'in bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Turgut Doman, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Polomat, Candeias, Murat Yıldırım (Dk. 64 Soner Dikmen), Motta (Dk. 76 Berat Ayberk Özdemir), Sefa Yılmaz, Furman (Dk. 64 Ayite), İlker Karakaş (Dk. 75 Sami Gökhan Altıparmak)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Oğuz Ceylan, Sousa (Dk. 63 Jefferson), Maxim, Morais, Mirallas (Dk. 90 Enver Cenk Şahin), Muhammed Demir (Dk. 63 Güray Vural), Dicko (Dk. 75 Kenan Özer)

Goller: Dk. 17 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 56 Candeias (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 45 Murat Yıldırım, Dk. 71 Candeias, Dk. 84 Soner Dikmen (Gençlerbirliği), Dk. 50 Sousa, Dk. 73 Mirallas, Dk. 85 Morais (Gaziantep FK)