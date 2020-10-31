Gençerbirliği-Gaziantep FK maçının ardından

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Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık, Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yle 1-1 berabere kaldıkları maçın ikinci yarısındaki oyunlarıyla kazanmaya çalıştıklarını ancak 3 puanı almayı başaramadıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Işık, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Gençlerbirliği camiası olarak geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ifadeleri kullandı:

Bu tarz olaylardan sonra konuşmak kolay değil. Maç dengede gidiyordu, olmadık bir pozisyonda penaltı golü yedik. İkinci yarı bizim üstünlüğümüz vardı. Geçen hafta Gençlerbirliği modern futbolu oynamaya çalışan, seyredenlerin keyif aldığı bir oyun oynamaya çalışıyor, demiştim. Bunun için hep beraber çalışıyoruz. İkinci yarıda gerçekten istekli oynadık. Kazanmayı çok istedik ama berabere bitti. İkinci yarı oyuna aldığımız 4 isimden 3'ü altyapıdandı. Takımımız üstüne koyarak daha iyi oynayacak. Gençlerbirliği camiasına layık olmaya çalışıyoruz.

Yedek kulübesinde yer alan Bogdan Stancu'nun hasta olduğunu dile getiren Işık, "Stancu dün antrenmana çıkmadı. Epey ateşi yükseldi, serum yapıldı. Maçtan önce konuştum kendisiyle, 'Ayakta duracak halim yok.' dedi. Yedek kulübesinde olması takıma moral içindi. Stancu bu takımın vazgeçilmezlerinden biridir. Sio dışında eksiğimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

MARGARİT: "DOĞRU BİR SKOR OLDU"



Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, İzmir'de yaşanan depremden dolayı üzüntüsünü dile getirerek, şunları kaydetti:

Adaletli bir skor oldu. İlk golü bulduktan sonra ikinci golü de ilk yarı bulabilirdik. Fırsatları değerlendiremedik. Şöyle bir gerçek var, son 15 dakikada maçı kaybedebilirdik. Bugün yine kaybetmedik. Evimizde oynayacağımız Beşiktaş maçına daha öz güvenli çıkacağız.

Gençler ve Antep yenişemedi: 1-1