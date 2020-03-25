  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Mart 2020 Çarşamba 11:22
  • |
  • 25 Mart 2020 Çarşamba 11:22

Gaziantep FK'nin yıldızlarından 'evde kal' çağrısı

Gaziantep FK'nin yıldızlarından 'evde kal' çağrısı

Paylaş

Gaziantep FK'nın kaptanı Günay Güvenç ve orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, koronavirüs salgınından korunmak için kurallara uymanın öneminde değinerek açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK'nın tecrübeli kaptanı Günay Güvenç, uyarıları dikkate almanın önemini dile getirerek, "Ben evde kalıyorum, sen de evde kal. Bakanlarımız verdiği talimatlarda evde kalmamızı söylüyor. Önemli bir ihtiyacımız olmadığı sürece evden dışarıya çıkmayalım. Hepimiz şu an çok büyük bir sorumluluk altındayız. Sağlığımıza dikkat edelim, hep beraber bunun üstesinden geliriz. Herkes çok büyük sorumluluk altında ve bize verilen talimatları yerine getirelim" diye konuştu.

SOYALP: SORUN KÜRESEL, MÜCADELE ULUSAL

Kırmızı siyahlı kulüpte forma giyen Furkan Soyalp ise, bilinçli olunduğu sürece koronavirüsün üstesinden gelinebileceğine vurgu yaparken, "Günümüzde hepimize problem olan bu virüsle mücadelemizi hep beraber yapacağız. Biz de şu an evdeyiz ve evden çıkmıyoruz. Bireysel olarak spor yapıyoruz. Birlikte bunun üstesinden gelebiliriz. Siz de bilinçli bir şekilde dışarıya çıkmayarak, elzem olmadığı sürece evde kalarak bu virüsü atlatabiliriz. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Her bir birey bilinçli olursa bu süreci daha az kayıpla atlatabiliriz. Şimdi birlik olma vakti" şeklinde konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Asamoah adım adım Fenerbahçe'ye geliyor

title

İbrahim Çolak ertelemeden memnun

title

Yeni Malatyaspor evden çalışıyor

Evde kal Türkiye!

SPOR GÜNDEMİ

Nihat Özdemir sessizliğini bozdu!
Nihat Özdemir sessizliğini bozdu!

Nihat Özdemir sessizliğini bozdu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.

Zincirleme kaza!
Zincirleme kaza!

Zincirleme kaza!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüsü nereden kaptığı araştırılıyor... En güçlü ihtimal olarak Terim'in virüsü Abdurrahim Albayrak'tan kaptığı üzerinde duruluyor. Albayrak'ın da kendisine ait olan şirketin bir çalışanından virüse enfekte olduğu düşünülüyor.

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları
İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Fenerbahçe'de yeni teknik adam için 4 yerli isim; Erol Bulut, Hüseyin Eroğlu, Tayfun Korkut ve Yalçın Koşukavak ön planda. Şimdilik şansları birbirine yakın. Yönetimle yüz yüze yapılacak görüşmelerde sunacakları plan ve projeler ile vaatleri, bir hocanın diğer adaylar arasından sıyrılıp öne çıkmasını sağlayacak.

İşte koronavirüs Avrupa'ya yayan maç!
İşte koronavirüs Avrupa'ya yayan maç!

İşte koronavirüs Avrupa'ya yayan maç!

Çin'den başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Avrupa'daki çıkış noktası olarak İtalya'da oynanan Atalanta - Valencia maçı gösteriliyor.

Ve Beşiktaş Talisca'yı açıkladı
Ve Beşiktaş Talisca'yı açıkladı

Ve Beşiktaş Talisca'yı açıkladı

Adı bir süredir eski takımı Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca ile ilgili Siyah-Beyazlı takımın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları açıklamalarda bulundu.

İtalyanlar duyurdu! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor
İtalyanlar duyurdu! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

İtalyanlar duyurdu! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Kanarya'nın Galatasaray'ın kapısından dönen Juventuslu Kwadwo Asamoah'ı istediği öğrenildi. İtalyan basını da Ganalı yıldızın F.Bahçe'ye sıcak baktığını iddia etti. Asamoah'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Karius: 'Artık dayanamıyorum'
Karius: 'Artık dayanamıyorum'

Karius: 'Artık dayanamıyorum'

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, ülkesine gitmek için izin istedi ancak Siyah-Beyazlı yönetimden onay çıkmadı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.