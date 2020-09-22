Garry Rodrigues transferinde Fenerbahçe ve Olympiakos anlaşmaya vardı

Fenerbahçe ve Olympiakos, Garry Rodrigues transferi konusunda anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un haberine göre, kanat oyuncusu Rodrigues'in menajeri Yunan ekibi Olympiakos ile anlaşmaya vardı.
Garry Rodrigues’in kararı bekleniyor. Rodrigues "tamam" dediği an kiralık sözleşmesi feshedilecek ve Yunan devine gidecek.
Trabzonspor'dan Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Artem Kravets, Oğuz Kağan Güçtekin ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattı.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Nainggolan'dan sonra bu kez Joao Mario için Inter'in kapısını çaldı.
Serie A takımlarından Roma, ligin ilk haftasında berabere kaldığı Hellas Verona karşısında oynayan Amadou Diawara'nın yaşını yanlış bildirmesi sebebiyle hükmen 3-0 mağlup sayıldı.
Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Norveç'in Rosenborg takımıyla deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Çağdaş Atan, “Bu maçta seyircimiz olmasa da bu heyecanı yaşatmak istiyoruz” dedi.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen ve forvet transferi için girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe'nin Mbwana Samatta ile anlaştığı belirtildi. Hatta 27 yaşındaki golcü futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi.