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aksam.com.tr
  • 25 Ağustos 2019 Pazar 22:55
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  • 25 Ağustos 2019 Pazar 22:55

Galatasaray-Konyaspor karşılaşmasında penaltı tartışması

Galatasaray-Konyaspor karşılaşmasında penaltı tartışması

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Süper Lig'de Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Konuk ekip Konyaspor, ilk dakikalarda Galatasaray kalesinde etkili oldu. Maçın 3. dakikasında korner kullanan Konyaspor, rakip ceza sahasında gol aradı. Bu korner sırasında ceza sahasında bulunan Mbaye Diagne topu uzaklaştırmaya çalıştı. Yeşil-beyazlı futbolcular ise topun, Diagne'nin elien çarptığını dile getirdi.

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonla ilgili olarak 'devam' kararı verdi. Galatasaray ile Konyaspor arasındaki bu pozisyon, sosyal medyada birçok tartışmaya yol açtı. Konyaspor'un korner pozisyonu, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.

ERMAN TOROĞLU: "PENALTI VERİLMEDİ"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Konyaspor'un penaltısının verilmediğini savundu.

İşte Erman Toroğlu'nun yorumu:

"VAR, VARSA bunlar için VAR. Bugün iki tane net penaltı verilmedi. Trabzonspor maçında Trabzonspor'un, Konyaspor'un penaltısı verilmedi. Türkiye'de bu işleri saklarsanız, bir yere varamazsınız. Hakemler konuşulmasın. Hadi buyrun. Bugün aynı zamanda Trabzonspor maçında da penaltı verilmedi. Konyaspor'un da net penaltısı verilmedi. VAR'ı kaldırın, hakemleri kaldırın. Maçları idare edin. Ne güzel ya. İstediğinizi yapacaksınız demek. Aklıma o geliyor. O zaman birileri, birilerinin istediklerini yapacaklar. 7-8-10 maç sonra ağır konuşmaya başlarsam kusura bakmayın."

(Sporx)

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