Galatasaray-Konyaspor karşılaşmasında penaltı tartışması

Konuk ekip Konyaspor, ilk dakikalarda Galatasaray kalesinde etkili oldu. Maçın 3. dakikasında korner kullanan Konyaspor, rakip ceza sahasında gol aradı. Bu korner sırasında ceza sahasında bulunan Mbaye Diagne topu uzaklaştırmaya çalıştı. Yeşil-beyazlı futbolcular ise topun, Diagne'nin elien çarptığını dile getirdi.
Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonla ilgili olarak 'devam' kararı verdi. Galatasaray ile Konyaspor arasındaki bu pozisyon, sosyal medyada birçok tartışmaya yol açtı. Konyaspor'un korner pozisyonu, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.
ERMAN TOROĞLU: "PENALTI VERİLMEDİ"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Konyaspor'un penaltısının verilmediğini savundu.
İşte Erman Toroğlu'nun yorumu:
"VAR, VARSA bunlar için VAR. Bugün iki tane net penaltı verilmedi. Trabzonspor maçında Trabzonspor'un, Konyaspor'un penaltısı verilmedi. Türkiye'de bu işleri saklarsanız, bir yere varamazsınız. Hakemler konuşulmasın. Hadi buyrun. Bugün aynı zamanda Trabzonspor maçında da penaltı verilmedi. Konyaspor'un da net penaltısı verilmedi. VAR'ı kaldırın, hakemleri kaldırın. Maçları idare edin. Ne güzel ya. İstediğinizi yapacaksınız demek. Aklıma o geliyor. O zaman birileri, birilerinin istediklerini yapacaklar. 7-8-10 maç sonra ağır konuşmaya başlarsam kusura bakmayın."
(Sporx)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında 10 kişi kaldığı karşılaşmada kendi sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'de Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup etti
Süper Lig'in ikinci haftasındaki Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında El Kabir'in sağ ayak fibula kemiği kırıldı.
Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayarak şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olduğunu gösteren Fenerbahçe'de transfer bombaları da patlamaya devam ediyor.
Trabzonspor, İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer döneminin son haftasına girilirken, Beşiktaş'taki hareketlilik devam ediyor. Ricardo Quaresma'dan kendisine takım bulmasını isteyen yönetim, Southampton'da forma giyen Mario Lemina için resmi teklif yaptı.