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11 Haziran 2019 Salı 09:43 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 09:43

Galatasaray'ın ilk resmi transferinin fotoğrafı basına sızdı

Galatasaray'ın ilk resmi transferinin fotoğrafı basına sızdı

Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı'nın sağlık kontrolünden geçtiği fotoğraf basına sızdı.

Gelecek sezon da hem şampiyon olmak hem Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Galatasaray bir yandan da bu yıl istediği başarıları elde edemediği Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyerek transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geniş ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray, transferde anlaştığı bir ismi sağlık kontrolünden geçirdi, diğeri de yolda.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertli takımla yollarını ayıran sağ bek Şener Özbayraklı'nın sosyal medyada yaptığı bir hareketi adının anıldığı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Takımdan ayrılmaya hazırlanan milli futbolcu Fenerbahçe'yi takipten çıkardı ve tüm Fenerbahçe formalı fotoğraflarını da hesabından kaldırdı.

Öte yandan dün akşam saatlerinden Şener Özbayraklı'nın Galatasaray için sağlık kontrolünden geçerken çekilen fotoğrafları da sosyal medyaya düştü.

Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşan Galatasaray'ın ilk olarak bu iki futbolcuyu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi bekleniyor.

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