Galatasaray'ın Elabdellaoui teklifi ortaya çıktı

Mariano ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve Brezilyalı oyuncuyla yoluna devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray'da sağ bek transferi arayışları sürerken gündeme gelen son isim Olympiacosforması giyen Omar Elabdellaoui oldu.
Fransız gazeteci Manu Lonjon Galatasaray'ın, Olympiacos ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Elabdellaoui'ye resmi teklifte bulunduğunu açıkladı.
Manchester City'nin altyapısından yetişen ve sonrasında Feyenoord, Braunschweig, Hull City gibi takımların formasını giyen 28 yaşındaki oyuncunun, kontratının bitmesiyle Olympiacos'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Bu sezon Olympiacos ile toplam 38 maçta forma giyen tecrübeli sağ bek, Norveç Milli Takımı'nda ise toplamda 44 kez oynama şansı yakaladı.
(Fanatik)
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin büyük oranda anlaştığı iddia edilen Nenad Bjelica, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ülkesinin basınına konuşan Hırvat teknik adam, “Şu anda evdeydim. Fenerbahçe ile görüştüğüm yönündeki iddiaları gazetelerde gördüm ancak kimseyle görüşmedim veya tanışmadım” dedi.
Fransa Ligue 1'de sezonun sona erdirildiği ve PSG'nin şampiyon ilan edildiği açıklandı.
Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği Paul Georges Ntep ile devre arasında yollarını ayırdı ancak sözleşmesini halen feshedemedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle iptal edilen liglerin devam etmesi gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe Kulübünün mayıs ayında yapılması gereken yıllık olağan genel kurul toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana ara verilen profesyonel spor aktivitelerinin başlatılmasına yönelik hazırlıklar kapsamında 4 Mart Pazartesi gününden itibaren sporculara Kovid-19 testleri yapılacak.
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Transferde ismi Tottenham ve Lazio gibi takımlarla anılan Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç için son olarak bir başka İtalyan ekibi Napoli'nin resmi girişimlere başladığı duyuruldu.