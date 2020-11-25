Galatasaray'ın beklediği haber geldi! Seçime erteleme geliyor...

1 Aralık'a kadar yasak olan genel kurulların toplanma kararı, salgın nedeniyle 28 Şubat'a kadar uzatılacak.
İstanbul Valiliği'ne bağlı dernekler masasının; Galatasaray Yönetimi'ne tebligatı yakın zamanda göndermesi bekleniyor.
Detaylar birazdan...
Akşamspor olarak Galatasaray'da seçimin, belirtildiği tarihte yapılamayacağını 2 hafta önce duyurmuştuk.
Manchester United'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de en fazla dikkat çeken isim, Fenerbahçe'den transferin son günü kiralanan Deniz Türüç oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada başarılı futbolcuyla ilgili yorumlar yaptı.
• "Fenerbahçe'de kalsaydı belki de linç edilecekti. Deniz Türüç çok güzel işler yapıyor."
• "Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'de başarılı olamamasının sebebi tamamen Fenerbahçe'dir. Geldiği günden bu yana Başakşehir'e acayip uyum sağladı. Okan Buruk onu çok iyi kullanıyor."
Gençleşme operasyonu kapsamında bir süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
SÜREÇ
• Süper Lig'in devleri, Antalya'da oynanan Gana-Katar maçını yakından takip etti.
• Herkesin gözün Gana'nın 18 yaşındaki sol açığı Kamal Deen Sulemana'daydı.
• Galatasaray'ın bir temsilcisi, Nordsjaelland forması giyen Sulemana ve menajeriyle görüştü.
• Sulemana, Galatasaray gibi bir takımda oynamanın kendisini gururlandıracağını söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu 6 maçtır gol atamayan Mbwana Samatta ile moral görüşmesi yaptı.
Galatasaray'ın tartışılan kalecisi Fatih Öztürk'le ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılıların teknik ekibinin, kendilerine önerilen Tim Krul'un yerine tercihini yerli kaleciden yana kullandığı öğrenildi. Hollandalı eldiven bu sezon Norwich ile çıktığı 12 maçın 5'inde gol yemedi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, maç sonuna ilave edilen dakikaya itirazı haklı çıktı. Öyle ki mücadele oynanmayan süre 10 dakika 42 saniye idi.
12 resmi maçın hepsinde oynayan Taylan sakatlık nedir bilmezken Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne'yi istikrar açısından solladı.