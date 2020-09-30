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aksam.com.tr
  • 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:39
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Galatasaray'ın baskısına dayanamayan Belhanda, Nice'ten gelen teklifi kabul etti

Galatasaray'ın baskısına dayanamayan Belhanda, Nice'ten gelen teklifi kabul etti

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Fanatik

Younes Belhanda, Galatasaray'ın uzun süredir kendisine yaptığı baskıya daha fazla dayanamayarak eski takımı Nice'ten gelen teklifi kabul etti. Sarı-Kırmızılılar ise 7 milyon euroluk teklifi yukarı çekmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda, eski takımı Nice'ten gelen transfer teklifini kabul etti. Yeniden Fransa'da oynamaya sıcak bakan yıldız futbolcu, önerilen yıllık ücret daha düşük olmasına rağmen, kulüpten uzun süredir yapılan baskı sebebiyle Nice'e, "Evet" dedi.

CİMBOM 7 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYOR

Sarı-Kırmızılı yönetim ise 7 milyon Euro'luk bonservis teklifini yukarı çekip, aynı zamanda uzun vadeye yayılan ödeme takvimini daraltmaya ve taksit sayısını mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyor. Galatasaray Yönetimi bir yandan Nice Kulübü’yle pazarlıkları sürdürürken, diğer taraftan Fatih hocanın bu transfer için onay vermesini bekliyor.

BELHANDA’NIN PARASIYLA 2-3 TAKVİYE

Belhanda'nın satılması halinde gelecek olan bonservis parası, 5 Ekim'e kadar diğer transfer çalışmalarında kullanılacak. Yönetim, Finansal Fair-Play bütçesinde eksiye düşmeden kadroya 2-3 takviye yapmanın hesapları içinde. Harıl harıl orta saha arayan Sarı- Kırmızılılar, Belhanda'nın ayrılması durumunda iki orta saha ve bir de kanat oyuncusu transfer etmeye çalışacak.

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