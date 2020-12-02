Galatasaray'dan Salih Uçan'a 3 yıllık sözleşme

Hürriyet

Oghenekaro Etebo'nun performansından memnun olmayan ve yolları ayırma kararı alan Galatasaray, devre arasında Alanyaspor'u başarılı futbolcusu Salih Uçan'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. Ocak ayında anlaşma sağlanamazsa oyunsu sezon sonunda bedavaya gelecek. Cimbom'un Salih Uçan'a 3 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtiliyor.

Ara transfer de özellikle orta sahayı güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, gözünü sürpriz bir isme dikti. Jean Michael Seri ve Mario Lemina’nın ayrılığı sonrası merkez orta sahaya sadece Oghenekaro Etebo’yu kiralık olarak kadroya dahil eden sarı kırmızılılar, Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan’ın peşine düştü.



Teknik direktör Fatih Terim’in sezon başında da istediği ancak bazı sorunlar nedeniyle alınamayan 26 yaşındaki futbolcunun ocak ayında transfer edilme ihtimali son derece yüksek.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA SEZON SONU BEDELSİZ

Galatasaray eğer ara transferde futbolcu satışı yapar ve UEFA tarafından belirlenen Finansal Fair Play kriterlerinde artıya geçerse Salih, Alanyaspor’un bonservis için talep edeceği rakam makul de olursa ara transferde kadroya katılacak. Aksi taktirde 30 Haziran 2021’de sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncu için sezon sonu beklenecek ve bedelsiz olarak transfer edilecek.

3 YILLIK KONTRAT

Galatasaray yönetiminin Salih’e 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı belirtildi.

8 YIL ÖNCE FENER’E TRANSFER OLMUŞTU

Bucaspor altyapısından yetişen Salih Uçan, 2012’de 1 milyon 550 bin Euro’ya Fenerbahçe’ye transfer oldu. 2014’te 2 yıllığına 4 milyon 750 bin Euro karşılığında Roma’ya kiralanan milli futbolcu, daha sonra döndüğü sarı lacivertli kulüpte forma şansı bulamayınca Sion’a kiralandı ve ardından Empoli’ye verildi.

Temmuz 2019’dan bu yana Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Salih, bu sezon 10 resmi maçta oynayıp 1 asist yaptı.