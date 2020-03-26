Galatasaray'dan Balotelli sürprizi! İtalyanlar duyurdu...

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi... İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılı kulüp, gelecek sezon için Balotelli'yi getirmeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı takımın Brescia ile yollarını ayırması kesinleşen golcü futbolcunun menajeriyle iletişime geçtiği de yazıldı.
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Brescia kulüp başkanı ve Cellino ile arasına onarılamaz bir mesafe koydu. Ayrıca, Balotelli'nin sosyal medya paylaşımları, sahada yaptıkları şaşkınlıkla karşılanırken, kendisine olan öfkeyi sonuna kadar körükledi.
Sözleşmesi devam ediyor!
İtalyan basınına göre Balotelli'nin 3 yıllık sözleşmesi var ancak ayrılığına kesin gibi görünüyor. Golcü futbolcunun sözleşmesinde, "Takım küme düşerse bedava gidebilir" maddesi var ancak, kulüp, bu maddeye bakmaksızın Balotelli'yi göndermeye sıcak bakıyor.
Raiola Galatasaray ile temasa geçti
Yıldız golcünün menajerliğini yapan Mino Raiola, kulübün bu tavrı sonrası ayrılık kararı verdi. Ünlü menajer, Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray ile temasa geçti.
(Fanatik)
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