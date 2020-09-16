  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Eylül 2020 Çarşamba 08:27
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'da üyeler imza kampanyası başlattı

Galatasaray'da üyeler imza kampanyası başlattı

Paylaş

Milliyet

Galatasaray'da mali kongrenin bir türlü yapılmaması üyeleri harekete geçirdi.

Galatasaray camiası mart ayında yapılması gereken ama pandemi nedeniyle gerçekleşmeyen kongrenin yönetim tarafından gündeme dahi getirilmemesini karşısında imza çalışması başlattı.

Diğer kulüplerde veya siyasi partilerde kongrelerin yapılmasını örnek gösteren sarı-kırmızılılar, bir an önce kongre istiyor. Bin 800 imzanın bulunması halinde sarı-kırmızılıların kongreye gideceği bildirildi.

Galatasaray'da 19 Aralık 2019'da Denetim Kurulu'nun idari tedbirinin kalkmasıyla beraber 'denetim' tartışması da yaşanıyor. Mali kongre yapılması halinde ibra olmamış, tedbiri kalkmış Denetim Kurulu'nun hazırlayacağı mali raporların hukuki olmadığı görüşü ön plana çıktı.

Üyeler "Denetim kurulu olmadan genel kurul nasıl olur?" sorusunu yüksek sesle sormaya başladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Trabzonspor ve Crystal Palace paraları bölüşecek
Trabzonspor ve Crystal Palace paraları bölüşecek

Trabzonspor ve Crystal Palace paraları bölüşecek

Galatasaraylı üyeler isyan etti! Seçim hazırlığı
Galatasaraylı üyeler isyan etti! Seçim hazırlığı

Galatasaraylı üyeler isyan etti! Seçim hazırlığı

Fenerbahçe'nin yeni forveti: Divock Origi
Fenerbahçe'nin yeni forveti: Divock Origi

Fenerbahçe'nin yeni forveti: Divock Origi

Trabzonspor'a 3 transfer birden

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu iki golcüyü bitirdi
F.Bahçe'de Emre Belözoğlu iki golcüyü bitirdi

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu iki golcüyü bitirdi

Marcel Tisserand transferiyle stoper bölgesindeki eksikliğini tamamlayan Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. İşte Sarı Lacivertlilerin yeni golcüleri...

Acun'dan Fenerbahçe için başkanlık açıklaması
Acun'dan Fenerbahçe için başkanlık açıklaması

Acun'dan Fenerbahçe için başkanlık açıklaması

Hollanda'da Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye başkan olmayı düşünmediğini söyledi.

Gelir gelmez kriz! Beşiktaş'ta Josef de Souza şaşkınlığı
Gelir gelmez kriz! Beşiktaş'ta Josef de Souza şaşkınlığı

Gelir gelmez kriz! Beşiktaş'ta Josef de Souza şaşkınlığı

Suudi Arabistan takımı Al Ahli, Josef de Souza'nın haksız fesih yaptığını gerekçe göstererek Beşiktaş'a oyuncunun lisansı için gerekli evrakları göndermiyor. Arap ekibi, Brezilyalı futbolcunun kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu iddia ediyor.

6 isme kapı gösterildi! 'Kendinize kulüp bulun'
6 isme kapı gösterildi! 'Kendinize kulüp bulun'

6 isme kapı gösterildi! 'Kendinize kulüp bulun'

Yeni transferlerle birlikte mevcut kadrosu 34 kişiye ulaşan Galatasaray'da temizlik zamanı. Sarı-Kırmızılılar ilk etapta Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor ile yollarını ayıracak. Galatasaray yönetimi, oyuncuların menajerlerine ‘kendinize kulüp bulun' mesajını iletti.

G.Saray'da gündem Fernandinho
G.Saray'da gündem Fernandinho

G.Saray'da gündem Fernandinho

Galatasaray'ın yıldız isimlerini takip eden Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı, taraftarları heyecanlandırdı.

Fatih Terim'den oyuncularına ikaz: 'Hata istemiyorum'
Fatih Terim'den oyuncularına ikaz: 'Hata istemiyorum'

Fatih Terim'den oyuncularına ikaz: 'Hata istemiyorum'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü maçı öncesi oyuncularına ikazlarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.