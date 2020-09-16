Galatasaray'da üyeler imza kampanyası başlattı

Galatasaray camiası mart ayında yapılması gereken ama pandemi nedeniyle gerçekleşmeyen kongrenin yönetim tarafından gündeme dahi getirilmemesini karşısında imza çalışması başlattı.
Diğer kulüplerde veya siyasi partilerde kongrelerin yapılmasını örnek gösteren sarı-kırmızılılar, bir an önce kongre istiyor. Bin 800 imzanın bulunması halinde sarı-kırmızılıların kongreye gideceği bildirildi.
Galatasaray'da 19 Aralık 2019'da Denetim Kurulu'nun idari tedbirinin kalkmasıyla beraber 'denetim' tartışması da yaşanıyor. Mali kongre yapılması halinde ibra olmamış, tedbiri kalkmış Denetim Kurulu'nun hazırlayacağı mali raporların hukuki olmadığı görüşü ön plana çıktı.
Üyeler "Denetim kurulu olmadan genel kurul nasıl olur?" sorusunu yüksek sesle sormaya başladı.
Marcel Tisserand transferiyle stoper bölgesindeki eksikliğini tamamlayan Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. İşte Sarı Lacivertlilerin yeni golcüleri...
Hollanda'da Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye başkan olmayı düşünmediğini söyledi.
Suudi Arabistan takımı Al Ahli, Josef de Souza'nın haksız fesih yaptığını gerekçe göstererek Beşiktaş'a oyuncunun lisansı için gerekli evrakları göndermiyor. Arap ekibi, Brezilyalı futbolcunun kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu iddia ediyor.
Yeni transferlerle birlikte mevcut kadrosu 34 kişiye ulaşan Galatasaray'da temizlik zamanı. Sarı-Kırmızılılar ilk etapta Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor ile yollarını ayıracak. Galatasaray yönetimi, oyuncuların menajerlerine ‘kendinize kulüp bulun' mesajını iletti.
Galatasaray'ın yıldız isimlerini takip eden Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı, taraftarları heyecanlandırdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü maçı öncesi oyuncularına ikazlarda bulundu.