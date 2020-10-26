Galatasaray'da sıcak saatler: Açıklamalar peş peşe

Galatasaray'da yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim ile Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. Kritik toplantıda son dönemdeki açıklamalar masaya yatırıldı. Fatih Terim toplantının ardından "Her şey yolunda" açıklamasını yaparken; Galatasaray ise "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in görüşmesi, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Bu yol şampiyonluk yolu, kenetlenin başka Galatasaray yok!" açıklamasını yaptı.

Galatasaray’da, Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim arasındaki krizde kritik saatler yaşanıyor. Fatih Terim’in son açıklamalarının ardından sarı-kırmızılı yönetim tecrübeli teknik adam ile Türk Telekom Stadyumu’nda bir araya geldi.

Terim B.B. Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim." ifadelerini kullanmıştı.

TERİM, ÖNCE TOPLANTIYI TERK ETTİ SONRA İKNA EDİLDİ

Toplantıda Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim’in yanı sıra ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal da yer aldı. Saat 15.30’da başlayan toplantı yaşanan gerginlik sonucu Fatih Terim'in toplantıyı terk etmesiyle sona erdi fakat tecrübeli teknik hoca, stadı terk etmeden ikna edildi ve yeniden masaya oturuldu.

Toplantı sonrası hem yönetim cephesi hem de Fatih Terim peş peşe açıklamalarda bulundu. Öte yandan konuyla ilgili Mustafa Cengiz'in yarın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.



FATİH TERİM'DEN PAYLAŞIM: "HER ŞEY YOLUNDA"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetim ile aralarında bir sıkıntı olmadığı yönünde paylaşımda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasında bir araya gelen Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yönetimle aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "Her şey yolunda" mesajına yer verdi.

Herşey yolunda... — Fatih Terim (@fatihterim) October 26, 2020

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA: "KENETLENİN BAŞKA GALATASARAY YOK!"



Galatasaray Kulübü ise Fatih Terim'in açıklamasının ardından kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında yapılan görüşmenin karşılıklı mutabakatla tamamlandığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinde "Kenetlenin başka Galatasaray yok!" başlığıyla yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bugün saat 15.30'da başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol şampiyonluk yolu!

ALBAYRAK DA AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada Galatasaray'ın resmi açıklamasından önce NTV'ye kısa bir açıklama yapan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Hocamız da tweet attı, hiçbir problem yok. Birlik beraberlik içinde yola devam ediyoruz." dedi.