Galatasaray'da sakatlara bir yenisi daha eklendi

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesinde eksik oyuncuların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlanan son oyuncu, sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir' oldu.
Galatasaray, Emre Taşdemir'in tedavisine başlandığını belirtirken, sakatlıkları süren Christian Luyindama, Peter Etebo ve Radamel Falcao'nun tedavisinin ise sürdüğünü duyurdu.
Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, "Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncumuzun izolasyon, tedavi ve takip programları, Sağlık Bakanlığımız, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
EKSİK SAYISI 10'A ÇIKTI
Milli arada büyük yara alan Galatasaray'da eksik oyuncuların sayısı böylece 10'a yükselmiş oldu. İşte Galatasaray'da "sakatlık" listesi...
Muslera (Sakat)
Falcao (Sakat)
Luyindama (Sakat)
Etebo (Sakat)
Emre Taşdemir (Sakat)
Elabdellaoui (Kovid-19)
Babel (Kovid-19)
Arda (Kovid-19)
İsmi açıklanmayan 2 oyuncu (Kovid-19)
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