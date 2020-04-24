Galatasaray'da Muslera ve Selçuk İnan hariç kimse maaş indirimini kabul etmedi

Galatasaray'da futbolculardan maaş indirimi istenirken sadece Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın olumlu dönüş yapması yönetimi şok etti. Falcao, Belhanda, Feghouli gibi yüksek maaş alan oyuncular ise henüz olumlu geri dönüş yapmaması Sarı-Kırmızılı yönetimi hayal kırıklığına uğrattı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, futbolculardan resmen indirim istediklerini açıkladı ancak sarı-kırmızılılardan hayal kırıklığı çıktı.



Cim-Bom’da şu ana kadar indirim görüşmelerinden sadece takım kaptanları Selçuk İnan ve Muslera’nın olumlu dönüş yaptığı belirlendi. Diğer futbolcuların olumlu veya olumsuz dönüş yapmaması ise kafa karıştırdı.

Bu durum, sarı-kırmızılılarda rahatsızlık yarattı. Oyuncularla yapılacak ilk görüşmede ücretlerde indirim olacağını bekleyen idareciler, yaşanan gelişme ile hayal kırıklığına uğradı.

Görüşmelerde hemen indirimi kabul eden iki futbolcu oldu: Selçuk İnan ile Muslera... Selçuk İnan’ın sözleşmesinin sezon sonu biteceği ve iki aylık maaşını feda edeceği belirtildi. Muslera’nın ise yine iki aylık maaşını istemediği, buna karşın iki senelik yeni bir kontrat isteğinde bulunduğu bildirildi.

SOĞUK MU BAKIYORLAR?

Falcao, Belhanda ve Feghouli gibi yüksek ücret alan isimlerin ücrette indirim konusunda olumlu dönmemesi, “Soğuk mu bakıyorlar” endişesine yol açtı.

Bu futbolcuların indirim yapmaması halinde büyük kriz yaşanmasından çekiniliyor. Galatasaray’da futbolcu maaşlarında öngörülen yüzde % 30’luk indirimlerin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu hatta hiç indirime yanaşmayan futbolcuların bulunduğuna dikkat çekiliyor.

(Skorer)