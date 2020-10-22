Galatasaray'da muhalefet aksiyona geçti: Adnan Öztürk ve Ozan Korkut hazır

AKŞAM

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in seçim açıklamasının ardından muhalefette 2 aday şimdiden belirlendi.

Galatasaray'da seçim tartışmaları Başkan Mustafa Cengiz’in “Yer bulun seçim yapayım” çıkışının ardından günden güne alevleniyor...

Muhalefet kendi içinde aday arayışlarını sürdürürken, iki isim yakın çevresine aday olmayı düşündüğünü söyledi. Bu isimler; Metin Öztürk ve Ozan Korkut...

6 AYLIK BAŞKANLIĞA KİMSE YANAŞMIYOR

İki aday da ne zaman ve ne şartta olursa olsun aday olarak seçime girmeye hazır. Ancak seçim erken olursa 6 aylık adaylığı hiç kimse düşünmüyor. Başkan Mustafa Cengiz’in görevini mayısa kadar sürdürmesi fikri şu anda en önemli seçenek olarak gözüküyor. Sağlık sorunları yaşayan Başkan Cengiz’in ise yeniden aday olup olmayacağı henüz net değil.

Bilindiği gibi Ozan Korkut, mayıs 2018’de yapılan seçimlerde Dursun Özbek ve Ali Fatinoğlu ile birlikte Mustafa Cengiz’e rakip olmuş ancak 659 oyda kalmıştı. Cengiz ise 2 bin 252 oy alarak Galatasaray’a başkan seçilmişti.

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