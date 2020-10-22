Galatasaray'da muhalefet aksiyona geçti: Adnan Öztürk ve Ozan Korkut hazır

Galatasaray'da seçim tartışmaları Başkan Mustafa Cengiz’in “Yer bulun seçim yapayım” çıkışının ardından günden güne alevleniyor...
Muhalefet kendi içinde aday arayışlarını sürdürürken, iki isim yakın çevresine aday olmayı düşündüğünü söyledi. Bu isimler; Metin Öztürk ve Ozan Korkut...
6 AYLIK BAŞKANLIĞA KİMSE YANAŞMIYOR
İki aday da ne zaman ve ne şartta olursa olsun aday olarak seçime girmeye hazır. Ancak seçim erken olursa 6 aylık adaylığı hiç kimse düşünmüyor. Başkan Mustafa Cengiz’in görevini mayısa kadar sürdürmesi fikri şu anda en önemli seçenek olarak gözüküyor. Sağlık sorunları yaşayan Başkan Cengiz’in ise yeniden aday olup olmayacağı henüz net değil.
Bilindiği gibi Ozan Korkut, mayıs 2018’de yapılan seçimlerde Dursun Özbek ve Ali Fatinoğlu ile birlikte Mustafa Cengiz’e rakip olmuş ancak 659 oyda kalmıştı. Cengiz ise 2 bin 252 oy alarak Galatasaray’a başkan seçilmişti.
Juventus'ta göğsümüzü kabartan milli futbolcumuz Merih Demiral, İtalyan basını tarafından yakın markaja alındı. İtalyanlar, genç stoper için "ez az 50-60 milyon euro" ifadesini kullandı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe yönetimi, yeni sezona harika bir giriş yapan ve performansını her hafta daha da yukarıya taşıyan Ozan Tufan için beklenen hamleyi yaptı. Avrupa'dan talipleri artan milli futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 20 milyon euro olarak güncellendi.
Milliyet Gazetesi yazarı Atilla Gökçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yakın bir dostuyla yaptığı konuşmaları bugünkü köşesine taşıdı.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Villarreal maçı için "En zor maçımıza çıkacağız ama ilk maçlar belli olmaz." dedi.
İspanya'nın Villarreal takımının teknik direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayacakları maç için "Heyecanlı, hırslı ve rakibe saygılıyız." dedi.