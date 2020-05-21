Galatasaray’da Mario Balotelli sesleri yükselmeye başladı. Brescia ile yollarını ayırmayı planlayan yıldız futbolcunun Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama ve Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi. Balotelli’nin menajeri Mino Raiola, kulüplerle görüşmelere başlarken, İtalyan basınına göre Balotelli’nin Galatasaray’a daha yakın olduğu ifade edildi.
Bu sezon Brescia formasıyla 19 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncunun, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve önümüzdeki sezon İtalya’da forma giymek istemediği belirtildi.
Brescia'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Balotelli için Galatasaray ve Vasco da Gama'nın devrede olduğu iddia edildi.
Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de peşine düştüğü Mert Hakan'ın imza parasını son tarih olan 15 Haziran'a kadar verip işi bitirecek.
Beşiktaş, Volkan Babacan konusunda kararını verdi. Yönetim, Başakşehir'le 1 yıllık daha kontratının bulunması sebebiyle kulübünün bedel talep ettiği 31 yaşındaki oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve üst üste ameliyatlar geçirdiği süreçte, kulüpte ortaya çıkan krizler iyi yönetilemedi.
Fenerbahçe kulübü, 3 yıl önce kazandığı THY Euroleague şampiyonluğunun yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın 10 milyon Euro'ya satmayı hedeflediği Belhanda'yı Arap kulüpleri ve Monaco'nun yanı sıra İspanyollar da istiyor. Faslı yıldızın menajeri, “Sevilla ve Real Betis onunla ilgileniyor” dedi.