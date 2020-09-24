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  • 24 Eylül 2020 Perşembe 14:17
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Galatasaray'da Marcao, Roma yolcusu! Fenerbahçe derbisiyle son maçına çıkıyor

Galatasaray'da Marcao, Roma yolcusu! Fenerbahçe derbisiyle son maçına çıkıyor

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Fanatik

İtalyan devi Roma, Marcao için Galatasaray'a yaptığı teklifi ‘15 milyon euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay' olarak güncelledi. Sarı-Kırmızılı yönetim bu teklife sıcak bakarken transfer yüzde 90 oranında onaylandı.

Belhanda veya Babel'in satışı için gün sayarken Galatasaray'da sürpriz bir ismin vedasına hazırlık yapılıyor. İtalyan devi Roma, Marcao teklifini güncelleyerek 15 milyon euro bonservis artı bir sonraki satıştan pay önerisini kulübe iletti.

YÖNETİM YÜZDE 90 ONAYLADI

Yönetim, bu cazip teklife oldukça sıcak bakıyor. Gelinen nokta itibarıyla yönetimin yüzde 90 oranında transferi onayladığı, son sözün ise teknik patron Fatih Terim'e bırakıldığı öğrenildi.

MALİYETİ UYGUN STOPER ARAYIŞLARI BAŞLADI BİLE

Öyle ki, scout ekibi Marcao tipinde, yani solak, oyun kurabilen, sezgileri güçlü, genç ve maliyeti uygun bir stoper için arayışlara koyuldu. Bu doğrultuda bir havuz oluşturulup, Terim'in beğenisine sunulacak.

DERBİ SONRASI CİMBOM’A VEDA EDECEK

Sarı-Kırmızılı kulüpte yıllık 850 bin Euro'ya oynayan Marcao, Roma'ya olumlu yanıt verirken, Galatasaray'ın satışla ilgili her türlü kararına saygı duyacağını kulübe iletti. Eğer görüşmeler aynı çizgide seyrederse Brezilyalı savunma oyuncusunun Hajduk Split ve Fenerbahçe maçlarının ardından Galatasaray'a veda edeceği belirtiliyor.

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