Galatasaray'da Maicon dönebilir

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'ın da gündemindeydi! F.Bahçe, genç futbolcuyu takas yoluyla kadrosuna katacak G.Saray'ın da gündemindeydi! F.Bahçe, genç futbolcuyu takas yoluyla kadrosuna katacak Bu sezon da Süper Lig'de taraftarını hüsrana uğratan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü takas yoluyla kadrosuna katmayı planlıyor. İşte sarı-lacivertlilerin takasta kullanacağı futbolcu...

Milyonlarca F.Bahçeli'nin aklında aynı soru var: Patron kim? Milyonlarca F.Bahçeli'nin aklında aynı soru var: Patron kim? Fenerbahçe, ilginç günlerden geçiyor... Takımı Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Murat Zeki Göle yönetiyor.

Beşiktaş'ın Ozan Kabak'ı olacak! Genç stopere gün doğdu... Beşiktaş'ın Ozan Kabak'ı olacak! Genç stopere gün doğdu... Beşiktaş'ta TAV Airport Antalyaspor maçında sakatlanan Domogaj Vida'nın yerine kimin oynayacağı belli oldu. Sergen Yalçın'ın, 19'luk stoper Erdoğan Kaya'ya forma vermesi bekleniyor.

F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Isla'nın yerine gelecek isim F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Isla'nın yerine gelecek isim Mauricio Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mykola Morozyuk ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Ukrayna basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki sağ bek İstanbul'da kendisine ev bile tuttu. Haber detayında Morozyuk'un eşi Irina'nın, Rize'ye geldiği esnada “1-2 seneye İstanbul'da yer alan bir takıma gideceğiz” sözü de hatırlatıldı.

İlkay Gündoğan'dan Türkiye'ye yeşil ışık İlkay Gündoğan'dan Türkiye'ye yeşil ışık Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gündoğan, "Türkiye'ye bir gün teknik direktör olarak gelebilirim" ifadelerini kullanırken; bir gün Türkiye'de forma giyme ihtimaline ilişkin ise, "O da olabilir hiçbir zaman hayır demem" dedi.

F.Bahçe'ye kötü haber... Sözleşmesini uzattı F.Bahçe'ye kötü haber... Sözleşmesini uzattı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.