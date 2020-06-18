  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Haziran 2020 Perşembe 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Youcef Belaili salgını bekliyor

Youcef Belaili salgını bekliyor

Paylaş

Arap basınına göre; Galatasaray, Al Ahli'nin sol kanat oyuncusuna daha iyi şartlar sunabilir. Ancak salgının etkisinin biraz daha geçmesi bekleniyor.

AKŞAM

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli’de forma giyen Youcef Belaili’nin, kulübünü sözleşme feshi konusunda ikna ettiği öne sürülmüştü. 28 yaşındaki Cezayirli futbolcu, sosyal medyadan da Galatasaray’ı takip etmeye başladı. 

Arap basınına göre; Sarı-Kırmızılılar’ın yaptığı ilk teklif, oyuncu tarafından yeterli görülmedi. Ancak aynı haberde salgının etkisinin biraz daha düşmesi halinde Sarı-Kırmızılılar’ın daha iyi bir öneriyle gelebileceği kaydedildi. Belaili, futbol hayatını Avrupa’da sürdürmek istediği için Galatasaray’dan haber bekliyor.

Galatasaray'da Maicon dönebilir

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'de 'ağabey' rahatsızlığı

title

Kupalar hayal oldu

title

Milyonlarca Fenerbahçeli'nin aklında aynı soru var: Fenerbahçe'de patron kim?

''Fenerbahçe'nin çok büyük planlamaya ihtiyacı var''

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'ın da gündemindeydi! F.Bahçe, genç futbolcuyu takas yoluyla kadrosuna katacak
G.Saray'ın da gündemindeydi! F.Bahçe, genç futbolcuyu takas yoluyla kadrosuna katacak

G.Saray'ın da gündemindeydi! F.Bahçe, genç futbolcuyu takas yoluyla kadrosuna katacak

Bu sezon da Süper Lig'de taraftarını hüsrana uğratan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü takas yoluyla kadrosuna katmayı planlıyor. İşte sarı-lacivertlilerin takasta kullanacağı futbolcu...

Milyonlarca F.Bahçeli'nin aklında aynı soru var: Patron kim?
Milyonlarca F.Bahçeli'nin aklında aynı soru var: Patron kim?

Milyonlarca F.Bahçeli'nin aklında aynı soru var: Patron kim?

Fenerbahçe, ilginç günlerden geçiyor... Takımı Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Murat Zeki Göle yönetiyor.

Beşiktaş'ın Ozan Kabak'ı olacak! Genç stopere gün doğdu...
Beşiktaş'ın Ozan Kabak'ı olacak! Genç stopere gün doğdu...

Beşiktaş'ın Ozan Kabak'ı olacak! Genç stopere gün doğdu...

Beşiktaş'ta TAV Airport Antalyaspor maçında sakatlanan Domogaj Vida'nın yerine kimin oynayacağı belli oldu. Sergen Yalçın'ın, 19'luk stoper Erdoğan Kaya'ya forma vermesi bekleniyor.

F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Isla'nın yerine gelecek isim
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Isla'nın yerine gelecek isim

F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Isla'nın yerine gelecek isim

Mauricio Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mykola Morozyuk ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Ukrayna basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki sağ bek İstanbul'da kendisine ev bile tuttu. Haber detayında Morozyuk'un eşi Irina'nın, Rize'ye geldiği esnada “1-2 seneye İstanbul'da yer alan bir takıma gideceğiz” sözü de hatırlatıldı.

İlkay Gündoğan'dan Türkiye'ye yeşil ışık
İlkay Gündoğan'dan Türkiye'ye yeşil ışık

İlkay Gündoğan'dan Türkiye'ye yeşil ışık

Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gündoğan, "Türkiye'ye bir gün teknik direktör olarak gelebilirim" ifadelerini kullanırken; bir gün Türkiye'de forma giyme ihtimaline ilişkin ise, "O da olabilir hiçbir zaman hayır demem" dedi.

F.Bahçe'ye kötü haber... Sözleşmesini uzattı
F.Bahçe'ye kötü haber... Sözleşmesini uzattı

F.Bahçe'ye kötü haber... Sözleşmesini uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

İtalya Kupası'nda şampiyon Napoli!
İtalya Kupası'nda şampiyon Napoli!

İtalya Kupası'nda şampiyon Napoli!

Napoli, Juventus'u penaltılarda 4-2 mağlup etti ve 6. kez İtalya Kupası'nın sahibi oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.