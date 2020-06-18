Youcef Belaili salgını bekliyor

AKŞAM
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli’de forma giyen Youcef Belaili’nin, kulübünü sözleşme feshi konusunda ikna ettiği öne sürülmüştü. 28 yaşındaki Cezayirli futbolcu, sosyal medyadan da Galatasaray’ı takip etmeye başladı.
Arap basınına göre; Sarı-Kırmızılılar’ın yaptığı ilk teklif, oyuncu tarafından yeterli görülmedi. Ancak aynı haberde salgının etkisinin biraz daha düşmesi halinde Sarı-Kırmızılılar’ın daha iyi bir öneriyle gelebileceği kaydedildi. Belaili, futbol hayatını Avrupa’da sürdürmek istediği için Galatasaray’dan haber bekliyor.
Bu sezon da Süper Lig'de taraftarını hüsrana uğratan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü takas yoluyla kadrosuna katmayı planlıyor. İşte sarı-lacivertlilerin takasta kullanacağı futbolcu...
Fenerbahçe, ilginç günlerden geçiyor... Takımı Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Murat Zeki Göle yönetiyor.
Beşiktaş'ta TAV Airport Antalyaspor maçında sakatlanan Domogaj Vida'nın yerine kimin oynayacağı belli oldu. Sergen Yalçın'ın, 19'luk stoper Erdoğan Kaya'ya forma vermesi bekleniyor.
Mauricio Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mykola Morozyuk ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Ukrayna basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki sağ bek İstanbul'da kendisine ev bile tuttu. Haber detayında Morozyuk'un eşi Irina'nın, Rize'ye geldiği esnada “1-2 seneye İstanbul'da yer alan bir takıma gideceğiz” sözü de hatırlatıldı.
Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gündoğan, "Türkiye'ye bir gün teknik direktör olarak gelebilirim" ifadelerini kullanırken; bir gün Türkiye'de forma giyme ihtimaline ilişkin ise, "O da olabilir hiçbir zaman hayır demem" dedi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Napoli, Juventus'u penaltılarda 4-2 mağlup etti ve 6. kez İtalya Kupası'nın sahibi oldu.