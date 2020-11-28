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aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:45
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Galatasaray'da gözden çıkarılan ilk futbolcu Oghenekaro Etebo

Galatasaray'da gözden çıkarılan ilk futbolcu Oghenekaro Etebo

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Devre arası transfer döneminde yapacağı transferlerle takımı güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gözler bir yandan da gönderilecek isimlere çevrildi. Sarı-Kırmızılılarda gözden çıkarılan ilk isim, geldiği günden beri istenen seviyeye bir türlü ulaşamayan Oghenekaro Etebo oldu.

Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendiren Cimbom, orta sahaya sadece Etebo takviyesini yapabildi. Takıma istediği takviyeleri yapamayan Aslan, bu nedenle gözünü devre arası transfer dönemine dikti.

GÖZDEN İLK ÇIKARILAN İSİM ETEBO

Devre arasında hem iç hem de dış transfer konuları yöneticileri bir hayli terletecek gibi görünüyor. Bu doğrultuda gönderilmesi düşünülen isimler için de çalışmalarda bulunan Sarı-Kırmızılılarda ilk olarak Etebo gözden çıkarıldı.

STOKE CITY İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Şu ana kadar bekleneni veremeyen ve son olarak milli takımda sakatlanan Nijeryalı futbolcuyla yolların ayrılması hedefleniyor. Sezon başında Stoke City'den kiralanan 25 yaşındaki futbolcunun en düşük maddi hasarla gönderilmesi için görüşmeler başlayacak.

Bu bölgeye Fatih Terim'in transfer listesinde 2 isim bulunuyor. İşte o futbolcular...

İLK HEDEF SERI

Etobo ile yolların ayrılması sonrası yerine gelecek isim belirlendi. Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çok uğraştığı ancak Fulham'ın bırakmadığı Seri yeniden gündemde.

KADRO DIŞI KALDI

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'a imza atan Michael Seri, kulübü Fulham'da kadro dışı kaldı. Fatih Terim'in "regista" dediği oyuncu, sarı-kırmızılıların ilk hedefiyken, Fildişili yıldız da Cimbom'a gelmeye sıcak bakıyor.

İKİNCİ ADAY JOHANSEN

Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım, yine Fulham'da forma giyen Stefan Johansen'e teklif yapacak. 29 yaşındaki oyuncu yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmiş fakat mutlu sona ulaşılamamıştı.

Norveç'li yıldız bu sezon İngiliz ekibinde sadece 2 maçta forma giyebildi. Kariyerine Bodo Glimt'te başlayan Johansen, 2011'de Stromsgodset'e gitti. Burada 3 başarılı yılın ardından İskoç devi Celtic'e 2.5 milyon euro'ya transfer oldu. İlk yurt dışı deneyimi olumlu geçen Johansen, İngiltere'de Fulham'ın yolunu tuttu. Ocak 2019'da West Bromwich'e 6 aylığına kiralanıp takıma geri döndü.

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