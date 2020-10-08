Galatasaray'da Fernando Muslera sürprizi! Kasım ayında sahalara dönüyor

Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların sakatlığı nedeniyle lisansını donduracağı iddia edilen ancak sonra flaş bir kararla lisansını çıkardığı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın döneceği tarih ile ilgili bilgi geldi.
Tecrübeli eldivenin iyileşme sürecinin hızlı bir şekilde geliştiği ve kasım ayında sahalara dönebileceği öğrenildi. Cim Bom'un bu nedenle Muslera'nın lisansını çıkardığı ortaya çıktı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon 14 Haziran'da oynanan Rizespor maçında rakibiyle girdiği mücadelede dizinden sakatlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Uruguaylı kaleci daha sonra ameliyat olarak 6 ay gibi bir süre sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.
Bu gelişmenin ardından kaleyi Okan Kocuk'a emanet eden sarı kırmızılılar, sakatlık sürecinin yeni sezona da sarkması nedeniyle sezon başında Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'ü transfer etmişlerdi.
PFDK, Marius Sumudica'ya sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Galatasaray'a, Fenerbahçe maçında stadyum dışından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılması ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen toplam 34 bin 500 TL'lik para cezasını onadı.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamanın çarpıtıldığını dile getirerek, "Ülke gündemini, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, bu şekilde meşgul etmekten üzüntü duyuyorum. Bu tarz asılsız ve provokatif haberleri yapanların, Türk sporunun ve spor basınının değerine bilinçli olarak çok büyük zarar verdiğini söylemek durumundayım" ifadelerini kullandı.
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