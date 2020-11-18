Galatasaray'da eksikler arasına bir isim daha katıldı

Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı ile Sierra Leone maçına çıkan Etebo maçın ilk yarısında sakatlık geçirerek kenara geldi.

Galatasaray'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo Milli maçta sakatlandı.

Sierra Leone ile Nijerya'nın karşı karşıya geldiği maçın 37. dakikasında sakatlık geçiren Etebo oyundan çıkmak zorunda kaldı. Oghenekaro Etebo'nun sakatlığına ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.



Bu sakatlığın ardından Galatasaray'da Milli arada sakatlık ve koronavirüs teşhisi konan futbolcuların sayısı 9 oldu. Sakatlığı bulunan isimlerden Muslera'nın dışında Falcao ve Luyindama'nın yanı sıra Elabdelaoui, Babel, Arda ve ismi açıklanmayan 2 isme koronavirüs teşhisi konmuştu. Bu isimlerin ise Belhanda ve Okan Kocuk olduğu iddia edildi.

