Galatasaray'da eksikler arasına bir isim daha katıldı

Galatasaray'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo Milli maçta sakatlandı.
Sierra Leone ile Nijerya'nın karşı karşıya geldiği maçın 37. dakikasında sakatlık geçiren Etebo oyundan çıkmak zorunda kaldı. Oghenekaro Etebo'nun sakatlığına ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.
Bu sakatlığın ardından Galatasaray'da Milli arada sakatlık ve koronavirüs teşhisi konan futbolcuların sayısı 9 oldu. Sakatlığı bulunan isimlerden Muslera'nın dışında Falcao ve Luyindama'nın yanı sıra Elabdelaoui, Babel, Arda ve ismi açıklanmayan 2 isme koronavirüs teşhisi konmuştu. Bu isimlerin ise Belhanda ve Okan Kocuk olduğu iddia edildi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Macaristan ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanarak rövanşı almak ve grubu 9 puanla tamalamak istediklerini söyledi.
NBA'de takas döneminin açılmasının ardından takımlar arası değişiklikler yapılmaya devam ediyor. Milli basketbolcu Ersan İlyasova, Sacramento'ya takas edildi. Milwaukee, bunun karşılığında Bogdanovic'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Beko, Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9'uncu haftasında İspanya deplasmanında TDS Baskonia'ya 86-68 yenildi.
THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, sahasında Bayern Münih'e 74-71 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skoreri attığı 19 sayı ile Anadolu Efes'ten Tibor Pleiss oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes 4. mağlubiyetini yaşarken, Bayern Münih 7. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Bayern Münih ekibine 74-71 yenildikleri maçın son bölümünü istedikleri mücadeleyi sergileyemediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs pandemisine karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı buna göre tüm spor organizasyonları seyircisiz oynanmaya devam edecek, halı sahalar da faaliyetlerine ara verecek.