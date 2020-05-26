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aksam.com.tr
  • 26 Mayıs 2020 Salı 20:20
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Galatasaray'a Onyekeru'dan kötü haber

Galatasaray'a Onyekeru'dan kötü haber

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Galatasaray taraftarının göz bebeği Henry Onyekuru transferinde Aslan'a rakip çıktı. Bonservisini Monaco'dan almak isteyen sarı-kırmızılılar, Olympiakos ile çekişecek. Yunan devi yıldız futbolcu için Monaco ile temasa geçti...

Henry Onyekuru'yu takımda tutmak isteyen Galatasaray'a rakip çıktı. Yunan basını, Olympiakos'un Nijeryalı oyuncuyu kiralamak istediğini yazdı.

Galatasaray'a, Henry Onyekuru transferinde rakip çıktı. Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında mutlaka kalmalı dediği Nijeryalı oyuncu için, Olympiakos'un da devreye girdiği öne sürüldü.

Yönetim, Onyekuru'yu 1 sezon daha kiralamak için Monaco kulübü ile temas kurarken, Yunan basınında çıkan haberlerde Olympiakos'un da aynı yolu izleyeceği belirtildi.

Galatasaray ve Olympiakos, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı isterken; Fransız ekibi mali tedbir olarak içlerinde Onyekuru'nun da olduğu çok sayıda futbolcusunu satış listesine koydu. (Fanatik)

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