Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli için 10'ar milyon Euro istiyor

Galatasaray'da Feghouli ve Belhanda için karar verildi. Yönetim, Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinden teklifler alan iki oyuncunun da bonservis bedelini belirledi.
10’AR MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, iki oyuncunun da bonservisini 10'ar milyon Euro olarak belirledi. Yönetim, Feghouli ve Belhanda'nın satışından 20 milyon Euro elde ederek rahat bir nefes almak istiyor. Belhanda'yı Suudi ekipleri Al Hilal ile Al Ittihad'ın uzun bir süredir izlediği biliniyor. Feghouli için de bir başka Suudi takımı, Al Nasr, bir süre önce G.Saray'ın kapısını çalmıştı.
Suudi ekiplerinin atağa geçtiği Belhanda ve Feghouli için Katar kulüpleri de pusuda bekliyor. Aslan, iki oyuncudan beklediği 20 milyon Euro ile transfere kaynak oluşturmak istiyor.
G.Saray, iki yıldızın satışı ile sadece bonservis elde etmeyecek. Feghouli'nin 3 milyon 750 bin Euro'luk Belhanda'nın da 3.5 milyon Euro'luk maaş yükü ortadan kalkacak.
Feghouli'nin Galatasaray ile 2, Belhanda'nın ise 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. İki oyuncu da satılmak isteniyor.
(Takvim)
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