  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Ekim 2020 Pazar 10:09
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray yönetiminin en büyük önceliği maaşlar

Galatasaray yönetiminin en büyük önceliği maaşlar

Paylaş

Milliyet

Galatasaray Yönetimi, yeni isimlerin takıma katılmasından ziyade, mevcut kadronun ödemesinin gününde yapılmasını önceliği haline getirdi. Sarı-kırmızılılar bu şekilde oyuncuların morallerini yükseltmeyi amaçlıyor.

Galatasaray, "transfer mi, düzenli ödeme mi" arasındaki tercihi ödemeden yana kullandı.

Geçmiş dönemdeki oyuncu alacaklarından çok çeken, her seferinde sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılı yönetim, bu kez aynı sıkıntıyı yaşamamak için tedbirini aldı. Gerekli takviyeleri yapamadığı için eleştirilen yönetim, yeni bir sorun istemediği için ayağını yorganına göre uzattı. UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması bulunan Aslan, çizgi dışına çıkmak istemedi.

Bu nedenle ödemelerin zamanında yapılmasına dikkat edilecek ve futbolcuların konsantrasyonunun bozulmaması sağlanacak. Geçtiğimiz günlerde oyuncuların tüm alacaklarını ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, bundan sonra da önceliğini bu konuya verecek. Oyuncuların motivasyonunun bu şekilde daha da yukarılara çıkacağı düşünülürken, kaynak konusuna nasıl bir çözüm bulunulacağı ise bilinmiyor.

GEÇMİŞTEN DERS

Sadece futbol takımı için aylık 5 milyon euroya yakın ödemesi bulunan sarı-kırmızılılar, yüzde 15'lik kesinti nedeniyle dengeleri bozulan Feghouli ve Belhanda'yı da ikna etmek için uğraşacak. Galatasaray'da özellikle geçen sezon ödemeler konusunda sorunlar yaşanmış ve bu durum futbol takımını olumsuz etkilemişti.

Bu sene aynı hataya düşmek istemeyen yönetim, maaşların hesaplara geç yatmaması için elinden geleni yapacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray yönetiminden maaş kararı
Galatasaray yönetiminden maaş kararı

Galatasaray yönetiminden maaş kararı

Fenerbahçe'den Dorukhan için hamle
Fenerbahçe'den Dorukhan için hamle

Fenerbahçe'den Dorukhan için hamle

'Galatasaray Falcao ile yolları ayırıyor'
'Galatasaray Falcao ile yolları ayırıyor'

'Galatasaray Falcao ile yolları ayırıyor'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Kanarya'nın İzmir sınavı
Kanarya'nın İzmir sınavı

Kanarya'nın İzmir sınavı

Sarı-Lacivertliler, kendisi gibi ligin namağlup takımlarından Göztepe'ye konuk olacak. Teknik Direktör Erol Bulut, son haftalardaki kadrosunda mecburen değişikliğe gidecek.

Uruguay da Muslera'sız yapamıyor
Uruguay da Muslera'sız yapamıyor

Uruguay da Muslera'sız yapamıyor

Fernando Muslera'nın sakatlığı Galatasaray'ın ardından Uruguay Milli Takımı'nı da vurdu. Nando'nun yerine forma giyen kaleci Campana, ülkede eleştiri oklarının hedefi oldu.

Fenerbahçe'de Samatta planı
Fenerbahçe'de Samatta planı

Fenerbahçe'de Samatta planı

Mbwana Samatta sadece golleriyle değil, futbol karakteriyle de Fenerbahçe'ye umut oldu. Samatta; gezen, topu ayağında tutmayan yapısıyla takım oyununa çok uygun bir isim olarak görülüyor

'40-50 daire daha almam lazım'
'40-50 daire daha almam lazım'

'40-50 daire daha almam lazım'

Galatasaraylı Ryan Babel, rap albümü ve emlak işlerine ağırlık verdi. Aslan'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, futbol kariyerini anlatan bir rap albümü yapacağını söyledi. 33 yaşındaki oyuncu ayrıca emlakçılık işine girdiğini de belirtti.

Şampiyon kendine geldi: 0-2
Şampiyon kendine geldi: 0-2

Şampiyon kendine geldi: 0-2

Süper Lig'e milli ara sonrası bugün start veriliyor.

Toroğlu sert çıktı: Beckenbauer misin sen?
Toroğlu sert çıktı: Beckenbauer misin sen?

Toroğlu sert çıktı: Beckenbauer misin sen?

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olduğu maçta performansıyla eleştirilen bordo-mavililerin yeni transferi Baker'e sert çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.