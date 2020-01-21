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aksam.com.tr
  • 21 Ocak 2020 Salı 19:43
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  • 21 Ocak 2020 Salı 20:04

Galatasaray yönetiminden Özgür Savaş Özüdoğru istifa ettiğini açıkladı

Galatasaray yönetiminden Özgür Savaş Özüdoğru istifa ettiğini açıkladı

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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru görevinden ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru istifa ettiğini açıkladı.

İŞTE ÖZÜDOĞRU'NUN AÇIKLAMASI...

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mağazacılık AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerimden bugün itibari ile istifa ettim. Gerekçelerini izninizle aynı ekibin bir parçası olarak seçildiğimden kendi uhdemde tutmak isterim.

Başta Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz olmak üzere tüm kurul üyelerimize bana bugüne kadar gösterdikleri ilgi ve sevgi için sonsuz teşekkürler. Bundan sonra da tüm arkadaşlarımızın başarılı çalışmalarına devam edeceğine olan inancımı da yineliyorum, sade bir taraftar ve genel kurul üyesi olarak Galatasaray'ımıza her zaman olduğu gibi katkı vermeye devam edeceğim.

Görevim süresince çalışmalarımda katkıda bulunan tüm kurullarımıza, kulüp profesyonellerine, Başta sevgili hocamız Fatih Terim ve değerli ekibi olmak üzere tüm spor birimlerimizin teknik heyetlerine,kulübümüze bağlı tüm derneklere ve spor okullarına, yöneticilerine, taraftar grubumuz Ultraslan'a ve değerli yöneticilerine teşekkürü bir borç bilirim. Bu paylaşımım dışında gerek yazılı gerekse sosyal medyada çıkacak haberlere itibar edilmemesini rica ederim."

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