Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in transferini istediği Anıl Başaran ile anlaşma sağladı

Gelecek sezon daha genç bir kadro kurmak isteyen ve bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Balıkesirspor'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 20 yaşındaki forvet Anıl Başaran'ın transferini istedi. Terim'in isteği sonrası harekete geçen yönetim, genç golcüyle görüşüp anlaşma sağladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligde bitime 8 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı.



Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan sarı-kırmızılılar, takımdaki 30 yaş üstü bazı oyuncuları gönderip yerlerine genç futbolcuları kazandırarak kadrosunu gençleştirmeyi hedefliyor. Kış transfer döneminde de bu stratejiyle hareket eden ve Onyekuru, Saracchi, Sekidika gibi isimleri kadrosuna katan Cimbom, gelecek sezon için de aynı stratejiyi uygulayacak. Bu amaçla hem genç oyuncuları takıma kazandırmak hem de yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

TERİM ANIL BAŞARAN'I İSTEDİ

Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da oynayan 20 yaşındaki Anıl Başaran'ın transfer için harekete geçti.

Kontratı sezon sonu bitecek genç forvetin salgın hastalık öncesi Galatasaray yönetimiyle görüştüğü ve anlaşma sağladığı öğrenildi.

ANIL BAŞARAN KİMDİR?

27 Mart 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Anıl Başaran, Fenerbahçe ve Balıkesirspor altyapılarında forma giymesinin ardından 2017 yılında Balıkesirspor formasıyla profesyonel futbol yaşantısına adım attı.

27 MAÇTA 7 GOL 1 ASİST

Bu sezon düzenli olarak forma şansı bulan ve 27 maçta bin 947 dakika görev alan golcü oyuncu, 7 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekti. Türkiye U20 Milli Takımı'nın da formasını giyen 20 yaşındaki oyuncu, milli formayla çıktığı 1 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.

İKİ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan genç futbolcu, forvetin yanı sıra iki kanatta da oynayabiliyor. Anıl Başaran'ın Balıkesir ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

(Takvim)