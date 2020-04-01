Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğulcan Çağlayan ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Cimbom, başarılı forvete senelik 1 milyon Euro civarında maaş verecek. 8 yıl önce Florya'da kısa süre idmanlara çıkan 24 yaşındaki golcü, gelecek sezon Galatasaray forması terletecek.

Mali sorunlar ve kiralık oyuncuların çokluğu nedeniyle yaz transfer döneminde büyük değişeme uğraşacak olan Galatasaray, çalışmalarına şimdiden başladı. Özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yerli oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekibin, Çaykur Rizespor'un başarılı hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile büyük oranda anlaştığı bildirildi. 16 yaşındayken bir ay kadar Florya'da idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan, bir aksilik olmazsa bu kez kalıcı olarak sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.



2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Şu an 24 yaşında bulunan Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Ayrıca yıllık ücreti de 1 milyon euro civarında olacak. Daha önce de adı sık sık sarı-kırmızılı ekip ile anılan genç santrafor, Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi. Ankaraspor altyapısında yetişen, Gaziantep, K. Erciyes, Kayseri ve Çaykur Rizespor formaları giyen ve kendini sürekli geliştiren Oğulcan'ın Fatih Terim ile çalışacağı için çok heyecanlı olduğu ifade edildi.

FLORYA'DA NİYE KALMADI?

Florya'ya ikinci kez ayak basmaya hazırlanan Oğulcan'ın geçen yıl Radyospor'da, kısa süren Galatasaray macerasını anlatmıştı. Terim'in isteğiyle 16 yaşında Florya'da idmanlara çıktığını ifade eden Oğulcan, "İmza atmadan önce Fatih hoca, A Milli Takım ile anlaştı. Müfit (Erkasap) hoca, 'Biz yokken burada fazla şansın olmaz' dedi. Ben de Gaziantep'in yolunu tuttum" dedi.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1996 doğumlu futbolcu Oğulcan Çağlayan futbol hayatına semtinin takımı Bahçelerüstü Spor takımı ile adım atmıştır. Kısa süre alt yapı geçmişi ile dikkatleri üzerine çekmiş ve Ankaraspor takımı alt yapısına transfer olmuştur. Ankaraspor takımının kapatılması neticesinde ailesi ile birlikte Bursa’ya giden Oğulcan Çağlayan burada Bursa Merinosspor takımına geçmiş ve 2010 yılında Bursaspor alt yapısına geçiş yapmıştır. Daha sonra Galatasaray A2 takımına, oradan da Kayseri Erciyes A takımına transfer olmuştur.

Şu anda Çaykur Rizespor’da forma giyen Oğulcan Çağlayan’ın, Karadeniz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

(Takvim)