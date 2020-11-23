Galatasaray transferde bombayı patlatıyor

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Sezon başında birçok ismi kadrosuna katarak takımını güçlendiren Süper Lig ekipleri, ocak ayında da transferde bombaları patlatacağa benziyor. Inter'de forma giyen ve performansı günden güne düşen dünya yıldızı Alexis Sanchez'in de yolunun Türkiye'den geçeceği iddia edildi.

Arsenal'den ayrıldıktan sonra bir türlü istediği performans düzeyine çıkamayan Alexis Sanchez'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Topçular'dan ayrılarak Jose Mourinho'nun Manchester United'ına transfer olan Şilili yıldız burada istediği performansı gösterememişti.

Kırmızı Şeytanlar'a 34 milyon Euro karşılığında transfer olan yıldız futbolcunun performansı taraftarın baskısıyla birlikte iyice düşmüştü.

Daha sonra İtalya Serie A ekiplerinden Inter'e kiralanan Alexis Sanchez, 2020-21 sezonunun başında bedelsiz olarak Inter kadrosuna dahil oldu.

TAKIMIN MERKEZİ OLMAK İSTİYOR

Şilili futbolcu Inter'de Lautaro ve Lukaku'nun gölgesinde kaldı ve günden güne erimeye devam etti. Sanchez'in sorununun ise takımın 1. ismi olmamasına bağlandı.

TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Inter'de de performansı düşen yıldız futbolcunun Arsenal ve Udinese gibi 1. adam olabileceği bir takıma transfer olmak istediği iddia edildi.

EN DOĞRU ADRES GALATASARAY

İspanyol basınının haberine göre Alexis Sanchez için en doğru adres ise Galatasaray.

Haberde Galatasaray'ın yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği, Sanchez'in ise Sneijder ve Falcao gibi karar alıp yeniden tüm ışıkları üzerine toplayabileceği iddia edildi.

Ayrıca Galatasaray'ın yıldız futbolcu için 15 milyon Euro'luk teklifyte bulunduğu yazıldı.