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  • Galatasaray, sözleşmesi sona erecek olan 20 yaşındaki Brezilyalı süper yeteneği gözüne kestirdi!
  • 03 Haziran 2020 Çarşamba 23:16
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Galatasaray, sözleşmesi sona erecek olan 20 yaşındaki Brezilyalı süper yeteneği gözüne kestirdi!

Galatasaray, sözleşmesi sona erecek olan 20 yaşındaki Brezilyalı süper yeteneği gözüne kestirdi!

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Galatasaray'ın, Brezilya devi Sao Paulo kulübünün B takımında oynayan ve bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 20 yaşındaki Fabinho ile ilgilendiği iddia edildi.

Sao Paulo'nun B takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabinho için Anderlecht ile Club Brugge arasındaki rekabete Galatasaray da dahil oldu.

FutbolArena'nın derlediği habere göre Belçika basını, ezeli rakipler Anderlecht ile Club Brugge'ün izlediği 20 yaşındaki Fabinho'yu aynı zamanda Galatasaray'ın scout ekibinin de takip ettiğini yazdı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sao Paulo ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eren Fabinho'ya aynı zamanda Japonya ve İtalya'dan da teklifler olduğu yazıldı. Avrupa'da oynama fikrine sıcak bakan Fabinho'dan veya menajerinden ise henüz resmi açıklama gelmedi.

FABINHO KİMDİR?

Fabinho, 20 yaşında ve ota sahada görev yapıyor. Sao Paulo B takımında oynayan genç futbolcunun bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

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