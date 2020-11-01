Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü MKE Ankaragücü müsabakasında 90'ar dakika forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.



Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ile başlayan idmana pas oyunları ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Son bölümde aralıklı koşular gerçekleştirilen idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

MKE Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Marcao ve girdiği bir ikili mücadele sırasında sol kasık adalesinde ağrı hisseden Marcelo Saracchi'nin tedavilerine başlandı. Karşılaşmada ayak bileğine aldığı darbe sonrası bu bölgede ağrısı oluşan Emre Taşdemir de günü tedavi ile geçirdi. Üç oyuncunun da ileri tetkikleri yarın gerçekleştirilecek.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını 3 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.