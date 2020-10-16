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  • Galatasaray, Ryan Babel için devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı
  • 16 Ekim 2020 Cuma 10:20
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Galatasaray, Ryan Babel için devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı

Galatasaray, Ryan Babel için devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı

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Sabah

Bu sezon 20 maça ilk 11'de başlaması halinde sözleşmesi bir sezon daha uzayacak olan Ryan Babel için Galatasaray planını hazırladı. Hollandalı futbolcuyu yedek kulübesine gönderecek olan Cimbom, devre arasında oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Ryan Babel için en yüksek olasılık ABD.

Monaco'dan Henry Onyekuru'yu tekrar kiralamayı başaramayan Galatasaray yeni sezona sol açıkta Arda Turan-Ryan Babel ikilisi ile başladı. Fatih Terim ligde Arda'yı, Avrupa'da ise Babel'i kullandı. 33 yaşındaki iki oyuncunun da sözleşmesinin performansa bağlı olarak bir sezon daha uzatılma ihtimali de söz konusu. Arda resmi maçların yarısından fazlasına 11'de başlarsa Babel ise 20 maç sayısına ulaşırsa +1 yıllık opsiyon devreye girecek.

BABEL'E KULÜBE HAMLESİ

Fatih Terim, sol beki Saracchi'nin önüne Arda Turan'ı yazarak A Planı'nı hazırladı. Ryan Babel kulübe hamlesi olacak. Yönetim de maliyetleri dikkate alarak Arda ile devam etmeyi, Babel'le yollarını ayırmanın formülünü arıyor. Arda 4 milyon TL, Babel 2.5 milyon Euro kazanıyor.

DEVRE ARASI GELECEK TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

EURO 2020'yi düşünerek Galatasaray'da kalmayı tercih eden Babel için sarı-kırmızılı kulüp devre arasında gelecek olası teklifleri değerlendirmeye alacak.

ABD'DE İHTİMALİ YÜKSEK

Ocak ayında 34 yaşına basacak Hollandalı yıldızın ABD'ye gitmesi bekleniyor. Terim'in performansından memnun olduğu Arda ise en az bir sezon daha parçalı formayı giymeye devam edecek.

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