Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Ardından ilk olarak hedefsiz, daha sonra da hedefli pas oyunları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Öte yandan Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi.
Sarı kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
'Aşı olabilirdi ama ilk 11'in en etkisiz ismiydi'
Gençlerbirliği maçını farklı geçen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tatlı bir telaş yaşanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor.
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile görüşen tecrübeli sağ bek, pazar günü sahada olmayı hedeflediğini belirtip, “Şu an hazır değilim ama o güne kadar olurum. Planlarınızı bana göre yapabilirsiniz” dedi.
Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un MR'ı çekildi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milli görev için ülkesi Ekvadır'a gitmiş ve burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Kolombiyalı golcü dün akşam fazlasıyla arandı. Sakatlığı nedeniyle Sivas'tan sonra Kayseri karşısında da forma giyemeyen Falcao'nun Rize deplasmanında takımdaki yerini alabilmesi için tüm imkanlar seferber edilecek.