Galatasaray, Oghenekaro Etebo'nun sözleşmesini feshediyor

Galatasaray'da ligin henüz 10 haftası geride kalmışken ayrılık rüzgarlara esmeye başladı. Teknik direktör Fatih Terim Nijeryalı orta saha oyuncusuyla daha fazla vakit kaybetmek istemiyor. Genç orta saha oyuncusuyla maddi açıdan en az hasarla yolların ocak ayında ayrılması planlanıyor.
ALACAKLARINA KARŞILIK DEVRE ARASINDA GÖNDERİLECEK
Bonservisi Stoke City'de bulunan Etebo'nun, ikinci yarıdaki alacaklarına karşılık kiralık sözleşmesinin feshedilmesi hedefleniyor. Etebo sezon başında geldiği Galatasaray'da 11'de kalıcı olmayı başaramamış, takımına gol ve asist katkısı yapamamıştı. Siyahi futbolcu bir kez de kırmızı kart görerek, takımını yalnız bırakmıştı.
ETEBO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
9 Kasım 1995'te Nijerya'da dünyaya gelen Etebo, futbola ülkesinin takımlarından WarriWolves kulübünde başladı. 2016 yılında Portekiz'in Feirense takımına transfer olan Nijeryalı yıldız, buradan Las Palmas'a kiralandıktan sonra 2018'de 7.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'nin yolunu tuttu.
Stoke City'de 1.5 sezon futbol oynadıktan sonra 2020'nin ocak ayında La Liga ekibi Getafe'ye kiralanan Etebo, 6 aylık İspanya macerasının ardından Stoke City'ye geri döndü.
Süper Lig ekibi Galatasaray, 675 bin Euro karşılığında Oghenekaro Etebo’yu Stoke City’den 1 sezonluğuna kiraladı.
138 MAÇTA 19 GOLE KATKI
Orta sahanın merkezinde görev yapan 1,74 boyundaki Etebo kariyerinde toplam 138 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp, 7 de asist yaparak toplam 19 gole katkıda bulundu.
Tugay Kaan Numanoğlu, babasının derbi öncesindeki açıklamalarından etkilendi ve çok kötü maç yönetti. Namoğlu, MHK tarafından dinlendirilecek.
Seyircisiz oynanan maçlarda futbolcuların tepkileri net şekilde duyulurken pazar günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde de mikrofonlara birçok çarpıcı an yakalandı. Caner Erkin'in küfürleri, Luiz Gustavo'nun Mauricio Lemos'a serzenişi ve Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan'ı sakinleştirmesi çok net şekilde duyuldu.
Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin hayal kırıklığı yaşanırken Jose Sosa büyük tepki topladı. Ciddi beklentilerle gelen ancak halen daha istenen görüntüyü sergileyemeyen Arjantinli, daha çok İstanbul'daki sosyal hayatıyla gündeme çıktı.
Son 2 haftada oynadığı tempolu, bol pozisyonlu futboluyla büyük beğeni toplayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, eksikler dönse dahi sınıf atlatan ilk 11'i bozmayacak.
Oyuncularının Sivas Belediyespor maçındaki olumlu performanslarına güvenmesi ve ilk 11 konusunda yaşadığı kararsızlık Erol Bulut'un Beşiktaş derbisinde sahadan hüsranla ayrılmasına sebep oldu.
Yeni teknik adam arayışları, tecrübeli çalıştırıcıyı derbi öncesi hırslandırdı. Sergen Yalçın'ı istemeyen bazı yöneticiler, hafta içinde Mustafa Denizli ile görüştü. Yalçın, bu görüşmeden rahatsızlık duydu. Olayı duyan oyuncular da hocalarına destek için derbiye aşırı motive oldu.