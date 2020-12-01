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aksam.com.tr
  • 01 Aralık 2020 Salı 09:42
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Galatasaray, Oghenekaro Etebo'nun sözleşmesini feshediyor

Galatasaray, Oghenekaro Etebo'nun sözleşmesini feshediyor

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Fanatik

Şampiyonluk yarışına yeniden dahil olan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cimbom, Stoke City'den kiraladığı Oghenekaro Etebo'nun sözleşmesini feshediyor. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı orta saha oyuncusuyla devre arasında vedalaşacak.

Galatasaray'da ligin henüz 10 haftası geride kalmışken ayrılık rüzgarlara esmeye başladı. Teknik direktör Fatih Terim Nijeryalı orta saha oyuncusuyla daha fazla vakit kaybetmek istemiyor. Genç orta saha oyuncusuyla maddi açıdan en az hasarla yolların ocak ayında ayrılması planlanıyor.

ALACAKLARINA KARŞILIK DEVRE ARASINDA GÖNDERİLECEK

Bonservisi Stoke City'de bulunan Etebo'nun, ikinci yarıdaki alacaklarına karşılık kiralık sözleşmesinin feshedilmesi hedefleniyor. Etebo sezon başında geldiği Galatasaray'da 11'de kalıcı olmayı başaramamış, takımına gol ve asist katkısı yapamamıştı. Siyahi futbolcu bir kez de kırmızı kart görerek, takımını yalnız bırakmıştı.

ETEBO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

9 Kasım 1995'te Nijerya'da dünyaya gelen Etebo, futbola ülkesinin takımlarından WarriWolves kulübünde başladı. 2016 yılında Portekiz'in Feirense takımına transfer olan Nijeryalı yıldız, buradan Las Palmas'a kiralandıktan sonra 2018'de 7.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'nin yolunu tuttu.

Stoke City'de 1.5 sezon futbol oynadıktan sonra 2020'nin ocak ayında La Liga ekibi Getafe'ye kiralanan Etebo, 6 aylık İspanya macerasının ardından Stoke City'ye geri döndü.

Süper Lig ekibi Galatasaray, 675 bin Euro karşılığında Oghenekaro Etebo’yu Stoke City’den 1 sezonluğuna kiraladı.

138 MAÇTA 19 GOLE KATKI

Orta sahanın merkezinde görev yapan 1,74 boyundaki Etebo kariyerinde toplam 138 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp, 7 de asist yaparak toplam 19 gole katkıda bulundu.

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